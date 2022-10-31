. Восточный гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Октябрь на этой неделе уступит место новому месяцу. Эксперты в области Восточных прогнозов проанализировали энергетику этого времени, чтобы дать полезные советы рожденным в год каждого из двенадцати животных-талисманов.

В целом это время нельзя назвать строго негативным или позитивным. Все будет очень непросто и крайне непредсказуемо, но некоторые аспекты нашей жизни предсказать и объяснить можно. Чтобы наладить свою жизнь, старайтесь следовать основополагающим законам Вселенной. Если сейчас временно наблюдается застой, не расстраивайтесь. Скоро все изменится к лучшему.

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

Крысам срочно нужно навести порядок дома. Вселенная хочет, чтобы люди данного года рождения не боялись расставаться с ненужными вещами. Это благотворно скажется на них настроении и удаче. Ранее мы рассказывали о девяти вещах, от которых нужно избавиться прямо сейчас. Мироздание в начале месяца настраивает Крыс, скорее, на марафон, нежели на затяжной не на спринт. Важно быстро решить все самые сложные задачи, чтобы конец недели провести в спокойствии и размеренности. На выходных лучшим способом избавиться от стресса будет пребывание дома.

Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

Быкам в эти семь дней удастся достичь просветления, если они, конечно, этого захотят и будут двигаться к этому. Для достижения такой высокой духовной цели им понадобится следование пяти буддийским наставлениям. Эксперты в области Восточных прогнозов советуют Быкам как можно больше времени уделять саморазвитию. Еще можно отправляться в краткосрочные поездки. В начале ноября Вселенная активизирует сильные качества этих людей, так что их жизнь может кардинальным образом измениться в лучшую сторону. Бездействие равнозначно проигрышу.

Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Если Тигры почувствуют стагнацию и отсутствие мотивации, значит есть вероятность того, что они перестали следовать своему предназначению. На этот неприятный факт могут указывать особые знаки Вселенной. Все, что нужно этим людям сейчас — просто цель. Нужно напоминать себе, зачем они встают по утрам на работу, зачем они живут со второй половинкой. Если вдруг на Тигров нападет сильная усталость, им необходимо будет начать относиться к работе и делам проще — как к игре. Важно концентрировать внимание не на результате, а на процессе.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Кроликов на этой неделе ждут неприятные встречи с токсичными людьми и не самые приятные происшествия, события. Если произойдет всплеск негативной энергии, побороть это состояние помогут специальные травяные настои. Также полезно будет всегда иметь под рукой контакты позитивных людей, которые в случае чего всегда смогут дать полезный совет или просто морально поддержать добрым словом. Сейчас ни в коем случае нельзя добиваться целей, используя хитрые комбинации, обман. Это может крайне негативно сказаться на карме и дальнейшей судьбе Кроликов.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Драконы — люди, которым в начале ноября важно как можно больше времени уделять развлечениям и отдыху. Конечно, работать тоже необходимо, но в свободное время лучше не унывать. Отдых и веселье должны быть размеренными, без экстрима и угрозы здоровью. Например, можно будет посмотреть интересный фильм. Ранее мы рассказывали, какие жанры кино полезны для энергетики. Также можно приготовить что-нибудь вкусное. Всем, кто живет с любимым человеком под одной крышей, важно давать второй половинке больше свободы. Так можно будет избежать ссор.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Змеям понадобится энергетическая защита. Поскольку на их пути могут часто встречаться люди далеко не самого лучшего сорта. Также нужно как можно меньше переживать по мелочам. Потворство пессимизму до добра не доведет. Наоборот, негативные мысли могут стать причиной больших жизненных неурядиц и проблем. Сохранять при этом ясность и чистоту мышления будет гораздо сложнее. Это может стать причиной больших проблем. Можно немного обновить гардероб и поработать над коррекцией стиля, но кардинальных внешних метаморфоз лучше пока избегать.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Если Лошади настроены на победу и успех, у них все получится. Изменить жизнь к лучшему им поможет оптимизм, вера в себя, а также семь полезных рекомендаций на каждый день недели. Важно помнить, что совершенных людей не существует. В первую очередь это поможет принять свои недостатки. Также это поможет стать более добродушными по отношению к близким, друзьям, коллегам. В период с 31 октября по 6 ноября нужно научиться видеть в людях только самое лучшее. В противном случае жить будет намного сложнее.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

У Коз ожидается сложный понедельник, но ритуал на удачный день поможет нивелировать все проблемы и выйти победителям даже из самых сложных ситуаций. Эксперты советуют рожденным в год Козы, научиться ценить то, что у них есть — без негатива и без жалоб в сторону судьбы. Если вдруг в финансовой или любовной сфере сейчас не лучшее положение дел, не стоит идти ва-банк. Нужно оставлять пространство для возможного отступления. Риски и авантюры могут лишить Коз друзей, денег, авторитета, любви, уверенности в себе.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Обезьянам Вселенная поможет изменить свою жизнь к лучшему. В этом плане полезно следовать пяти духовным законам. Если люди этого Восточного Знака действительно хотят перемен, придется начать действовать. Возможно, придется частично изменить свои представления о мире, его устройстве. Также полезно будет научиться прощать людей. Сейчас нельзя таить в себе обиды. Совсем не обязательно говорить продолжать или возобновлять общение с кем-то из знакомых. Достаточно просто опустить плохие мысли и перестать им желать зла.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Октябрь для людей, рожденных в год Петуха, мог быть весьма сложным, поэтому первую неделю ноября стоит посвятить больше отдыху и восстановлению сил, биополя. В этом плане полезными станут простые бытовые секреты, которые творят чудеса. Если люди этого восточного Знака захотят сделать очередной шаг в сторону успеха, им придется преодолеть страх к незнакомому и непривычному. Эксперты советуют попробовать нечто новое, найти интересное увлечение и занятие. Это поможет развеять сгустившиеся над головой финансовые тучи.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Чтобы был порядок в жизни, Собакам нужен порядок в доме. Методики уборки для формирования счастья будут очень актуальными для тех, кто хочет полюбить эту жизнь и научиться радоваться каждому дню. У рожденных в год Собаки есть шанс столкнуться с чередой странных совпадений и случайностей. Многие из них будут нейтральными, а некоторые неприятными, но это лишь на первый взгляд. Этим людям нужна сдержанность и хладнокровие. Если они будут чрезмерно эмоциональными, то могут утратить контроль над ситуацией.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

Всем тем, чьим покровителем является данное животное-талисман, необходимо на этой неделе воспользоваться восемью важными советами о том, как притягивать удачу. Дело в том, что на жизненно пути у них могут возникнуть множественные неприятности. О масштабах грядущих перемен судить сложно, но они точно наступят. Не известно также, насколько стремительно будут происходить изменения. Все, что нужно рожденным в год Свиньи — это быть чуточку прагматичнее. Важно заранее составлять расписание дел на каждый день и не откланяться от графика.