. Выплату с пенсионных накоплений назначат по электронному заявлению

Закреплена возможность онлайн-обращения за единовременной выплатой из средств пенсионных накоплений. Такую норму содержат постановление кабмина от 17.11.2021 № 1969 и приказ Минтруда от 10.03.2022 № 116н, которые вступают в силу 31 октября.

Граждане, желающие получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, смогут сделать это по электронному заявлению в Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, в том числе через портал госуслуг.

На единовременную выплату имеют право люди, получающие страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца либо пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости, но достигли 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин, а также другие граждане.



