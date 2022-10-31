. Xbox Cloud Gaming получает поддержку вибрации геймпада при игре через браузер
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Xbox Cloud Gaming получает поддержку вибрации геймпада при игре через браузер

Xbox Cloud Gaming получает поддержку вибрации геймпада при игре через браузер


Microsoft продолжает развивать Xbox Cloud Gaming по всем направлениям. В том числе, развивается работа облачного игрового сервиса через браузер. Оптимальным браузером для Xbox Cloud Gaming является Microsoft Edge — ранее в нем реализовали функцию Clarity Boost, а теперь в нем есть и поддержка тактильной вибрации геймпада.

Xbox представил новую функцию Clarity Boost для повышения четкости в облачных играх

Игры, запущенные через Xbox Cloud Gaming в браузере Microsoft Edge, теперь имеют поддержку тактильной вибрации геймпада. Ранее она была доступна только при запуске игр в облачном сервисе через приложение Xbox — мобильное или на PC.

В других браузерах вибрация геймпада при игре через Xbox Cloud Gaming пока не поддерживается.

# Технологии Cloud Gaming
По материалам: newxboxone

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