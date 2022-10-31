. Xbox Cloud Gaming получает поддержку вибрации геймпада при игре через браузер

Вадим Карасев





Microsoft продолжает развивать Xbox Cloud Gaming по всем направлениям. В том числе, развивается работа облачного игрового сервиса через браузер. Оптимальным браузером для Xbox Cloud Gaming является Microsoft Edge — ранее в нем реализовали функцию Clarity Boost, а теперь в нем есть и поддержка тактильной вибрации геймпада.

Xbox представил новую функцию Clarity Boost для повышения четкости в облачных играх

Игры, запущенные через Xbox Cloud Gaming в браузере Microsoft Edge, теперь имеют поддержку тактильной вибрации геймпада. Ранее она была доступна только при запуске игр в облачном сервисе через приложение Xbox — мобильное или на PC.

В других браузерах вибрация геймпада при игре через Xbox Cloud Gaming пока не поддерживается.