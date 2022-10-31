. Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют





Праздничный сезон, с октября по декабрь, традиционно является отличным для подписки Game Pass. В октябре в игровой сервис добавили 18 игр, среди которых немало первоклассных проектов. В ноябре тоже можно ожидать много интересного.

Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавили, удалили

В этом материале мы сводим актуальную информацию об играх, которые добавляют в подписку Game Pass в течение ноября. Также сюда мы заносим проекты, которые в ноябре удалят из подписки.

Новые игры в Game Pass в ноябре 2022 года

Что удаляют из Game Pass в ноябре 2022 года

Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.1 ноября 2022 г.Xbox, PC3 ноября 2022 г.Xbox, PC8 ноября 2022 г.Xbox, PC8 ноября 2022 г.Xbox, PC15 ноября 2022 г.Xbox, PC15 ноября 2022 г.Xbox, PC22 ноября 2022 г.Xbox, PC8 ноября 2022 г.Xbox, PC8 ноября 2022 г.Xbox, PC