Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Сегодня, 10:30
Праздничный сезон, с октября по декабрь, традиционно является отличным для подписки Game Pass. В октябре в игровой сервис добавили 18 игр, среди которых немало первоклассных проектов. В ноябре тоже можно ожидать много интересного.Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавили, удалили
В этом материале мы сводим актуальную информацию об играх, которые добавляют в подписку Game Pass в течение ноября. Также сюда мы заносим проекты, которые в ноябре удалят из подписки.Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.
Новые игры в Game Pass в ноябре 2022 года
Дата
Игра
Платформа
1 ноября 2022 г.
The Legend Of Tianding
Xbox, PC
3 ноября 2022 г.
Ghost Song
Xbox, PC
8 ноября 2022 г.
Football Manager 2023
Xbox, PC
8 ноября 2022 г.
Football Manager 2023 Xbox Edition
Xbox, PC
15 ноября 2022 г.
Pentiment
Xbox, PC
15 ноября 2022 г.
Somerville
Xbox, PC
22 ноября 2022 г.
Gungrave G.O.R.E
Xbox, PC
Что удаляют из Game Pass в ноябре 2022 года
Дата
Игра
Платформа
8 ноября 2022 г.
Football Manager 2022 Xbox Edition
Xbox, PC
8 ноября 2022 г.
Football Manager 2022
Xbox, PC
По материалам: newxboxone