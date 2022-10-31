. Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
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Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют

Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют


Праздничный сезон, с октября по декабрь, традиционно является отличным для подписки Game Pass. В октябре в игровой сервис добавили 18 игр, среди которых немало первоклассных проектов. В ноябре тоже можно ожидать много интересного.

Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавили, удалили

В этом материале мы сводим актуальную информацию об играх, которые добавляют в подписку Game Pass в течение ноября. Также сюда мы заносим проекты, которые в ноябре удалят из подписки.

Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.

Новые игры в Game Pass в ноябре 2022 года



Дата



Игра



Платформа



1 ноября 2022 г.



The Legend Of Tianding



Xbox, PC



3 ноября 2022 г.



Ghost Song



Xbox, PC



8 ноября 2022 г.



Football Manager 2023



Xbox, PC



8 ноября 2022 г.



Football Manager 2023 Xbox Edition



Xbox, PC



15 ноября 2022 г.



Pentiment



Xbox, PC



15 ноября 2022 г.



Somerville



Xbox, PC



22 ноября 2022 г.



Gungrave G.O.R.E



Xbox, PC

Что удаляют из Game Pass в ноябре 2022 года



Дата



Игра



Платформа



8 ноября 2022 г.



Football Manager 2022 Xbox Edition



Xbox, PC



8 ноября 2022 г.



Football Manager 2022



Xbox, PC
# Главные новости
По материалам: newxboxone

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