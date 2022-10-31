. Задобрить сущностей в доме накануне Дня Всех Святых 2022 года помогут несколько ритуалов

Во вторник, 1 ноября 2022 года, католики многих стран будут отмечать День всех Святых или Хэллоуин. Популярным праздник является и в России. Предлагаем провести несколько простых ритуалов, чтобы задобрить нечисть или сущностей, которые живут в вашем доме.

Задабриваем сущностей, которые могут жить в доме

Самые вкусные сладости духам

Нечистая сила, которая может обитать в доме, любит сладкое. Чтобы её задобрить, можно презентовать ей печеньки и конфеты. Вечером насыпать их в вазочку или тарелку, а потом поставить угощение либо в высокое и труднодоступное для других место, либо в самый тёмный угол квартиры или дома. Мысленно обратитесь к сущностям, скажите, что хотите с ними подружиться, угощаете лакомством и вежливо просите вам не досаждать. Скорее всего, спустя несколько дней, когда решите проверить оставленные сладости, заметите разницу — каких-то конфет или печенья будет не хватать.





Домовому угощенье

Несмотря на то, что домовой считается добрым духом, оберегающим и защищающим дом, не всегда этот невидимый сосед оказывает радушный приём. Люди, кто переезжает в новое место, часто жалуются на шум в тёмное время суток. Но можно ли подружиться с домовым? Да, один из способов — задобрить угощением. В древности славяне ставили за печку тарелку с сыром, мёдом и хлебом. Сегодня лакомство можно поставить на самую высокую полку на кухне или в комнате. Ещё этот дух любит молоко и сладкое. Налейте в Хэллоуин блюдце молока и положите рядом пару конфет — это поможет наладить контакт с домовым.

Шоу для «гостей» из других миров

Если вспомнить практики шаманов или язычников, можно заметить одно совпадение: часто люди, чтобы успокоить или задобрить духов, танцевали, пели песни или устраивали целые представления. Разводить дома костёр и с бубном плясать вокруг него, конечно, не стоит — можно обойтись обычным танцем. Очень важно во время обряда мысленно обращаться к сущностям вокруг, приговаривая, что исполняете представление исключительно для них, уважаете потусторонних соседей и хотите жить с ними в мире и гармонии. Музыку, как и танец, лучше выбрать более спокойную, классическую.

Помяните усопших родственников

Нередко бывает, что призраками в домах оказываются души умерших родственников. Фото © Freepik

Нередко случается, что призраками и сущностями в домах оказываются души умерших родственников. Если вы живёте в квартире усопшего дедушки, в Хэллоуин его душа, набравшись сил, может вернуться в место, где обитала, и испугаться встречи с вами. Чтобы спать в самую мистическую ночь года спокойно, предварительно сходите на могилу родственника: почтите память, приберитесь, оставьте угощение. Так сущность из другого мира запомнит вас и, на миг вернувшись в старый дом, уже не захочет вас пугать и прогонять.

Взятка нечистой силе

Сущности и нечистая сила очень падкие не только на сладкое, но и на деньги. Ещё одним способом задобрить их и отвлечь от вашей персоны в мистическую ночь станет взятка. Можно использовать как настоящие деньги, например старые копейки и монетки по рублю, так и игровую валюту. Как вариант, приобретите накануне пачку фальшивых купюр в магазине приколов. Вечером 31 октября спрячьте подношение в самый тёмный уголок в доме, нашёптывая, что откупаетесь от проказ потусторонних соседей ещё на год. И, собственно, не трогайте взятку до следующего Хэллоуина.

Особенности Дня всех Святых у католиков

Праздник Всех святых первоначально отмечался 13 мая, в этот день в 609 году папа Бонифаций IV освящал римскую ротонду, посвященную Богоматери и всем великомученикам церкви (по другим источникам этот праздник ввел Римский папа Григорий IV в 835 году). А в начале 11 века этот праздник был перенесен на 1 ноября (тогда этот день посвящался тем святым, у которых не было своего праздника в течение года). В ряде стран он является выходным днем и общегосударственным праздником.