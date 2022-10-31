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Заворотнюк укатила из России

Заворотнюк укатила из России
Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна объявилась в другой стране.   Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике с 2019 года. Тогда актриса официально объявила о своей болезни. А пока звезда «Моей прекрасной няни» продолжает бороться с раком мозга, главным представителем знаменитого семейства стала дочь артистки Анна Заворотнюк. Она рассказывает о состоянии матери, однако ограничивается лишь общими фразами, никогда не вдаваясь в подробности. Девушка очень переживала за здоровье матери, но потом решила, что страдания и слезы не помогут, и лучше радоваться каждому дню. Модель объявила, что покинула Россию. Она рассказала, что остановилась в столице Азербайджана, Баку. Город покорил ее своим гостеприимством. Но путешествие звезды было омрачено двумя фактами.
«Погода меняется по пять раз на дню! Я, пожалуй, никогда столько раз не снимала и надевала пальто в течении нескольких часов. Холодно становится именно от ветра, он здесь довольно сильный. Зато почти везде вкусно, особенно мясо, стейки, кебабы, донеры. При этом здесь отсутствует культ, моей любимой японской еды. Здесь тяжело найти вкусные суши и роллы», — призналась Заворотнюк. А вот от архитектуры Баку Анна осталась в восторге. Особенно старый город: узкие улочки, напоминающие Париж и Стамбул свели Заворотнюк с ума. Но главным открытием поездки, безусловно, стали люди. Недавно заявлявшая об уходе Анна призналась, что еще нигде не встречала столь приветливых и гостеприимных местных жителей.
# Шоу-бизнес Заворотнюк Анастасия
По материалам: z-aya

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