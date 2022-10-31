. Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи

Ходят слухи, что актер Гела Месхи закрутил роман с молодой актрисой. Бывший избранник Екатерины Климовой отмалчивается по поводу новых отношений. А вот его возлюбленная прокомментировала личную жизнь. Актриса Наталья Земцова не так давно вышла в свет с коллегой Гелой Месхи. Знаменитости вели себя как пара. Поклонников заинтересовало, что связывает 36-летнего скрытного артиста со звездой сериала «Восьмидесятые».Бывшая жена солиста группы Uma2rman Сергея Кристовского — Наталья Земцова – охотнее отвечает на вопросы о своей жизни. Но и она оставила лишь интригу от отношений с коллегой. «Мы не будем сейчас об этом говорить, оставим на будущее», — заявила Земцова в передаче НТВ «Ты не поверишь!». К слову, с бывшим возлюбленным Земцова осталась в приятельских отношениях. «Я вообще со всеми бывшими дружу… Обожаю, они такие ребята классные. Это я всегда уходила, может быть поэтому… Он человек хороший, невозможно ликвидировать из жизни. Я нормально отношусь к его девушкам. Я-то знаю, что я музой осталась», — добавила Наталья.