. Жена Александра Кержакова получает нищенские алименты от него

Футболист Александр Кержаков столько боролся за ребенка, но помогать ему не хочет. После развода с Миланой Тюльпановой экс-футболист Александр Кержаков почти перестал общаться с их общим сыном Артемием. А этим летом мужчина женился в третий раз, на продюсере Евгении Ледащевой. Наслаждаясь семейной идиллией с новой супругой, Александр совершенно забыл про сына. Настолько, что даже не подарил ребенку подарок в его день рождения. Милана призналась, что такое положение дел ее злит, ведь сразу после развода Кержаков проявлял невиданную прыть, чтобы отобрать у нее сына. «Меня триггерит лишь отношение Саши к сыну. Незадолго до этой свадьбы у Темы был день рождения. А отец даже не подарил ребенку подарок, проигнорировал это событие. Сейчас я понимаю, почему сначала ему жизненно необходим был наш сын, теперь же он не представляет для него интереса. Сразу после развода, когда он хотел оставить Тему себе, он не руководствовался истинными побуждениями родителя. В противном случае сейчас он бы продолжал принимать участие в его жизни», — высказалась Тюльпанова.Телеведущая рассказала о том, как сейчас происходит общение сына с отцом, а также рассекретила размер алиментов, оказавшихся просто мизерными. «По-человечески мы не разговаривали очень давно, около трех лет — ни лично, ни по телефону. Есть только короткие диалоги, касающиеся сына. Тему его папа видел три недели назад. Сын захотел с ним увидеться, и я сказала, чтобы тот ему позвонил. Сын ездил в гости к Александру. Сейчас он платит алименты в размере прожиточного минимума — 11 тысяч рублей. Я неплохо зарабатываю сама, мне помогает мой молодой человек. Я не нуждаюсь в деньгах, поэтому не вижу смысла что-то требовать и доказывать. Мне это просто не надо»,— отметила звезда, «Стархиту». Что касается нового брака экс-супруга, то Тюльпанова уверена, что адекватная женщина не стала бы связываться с Кержаковым. Она добавила, что и сама была эмоционально нестабильна, раз вступила в созависимые отношения.