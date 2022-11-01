16 случаев, когда люди так заигрались с фотошопом, что, глядя на их фото из жизни, хочется спросить: «Ты кто?»
Социальные сети — это место, где каждый может выстроить свой идеальный мир и выставить напоказ лучшую версию себя. И сделать это можно без особых усилий. Ведь у каждого найдётся парочка удачных кадров, где всё сложилось наилучшим образом. А если вам всё равно в них что-то не понравится, то это будет очень легко исправить с помощью фотошопа. Хотя дружат с ним далеко не все. Поэтому у кого-то «я тут один прыщик чуть-чуть замажу и всё» может перейти в самую настоящую операцию по смене внешности.
И она ещё утверждает, что не редактирует свои фотки
Подпись гласит: 2022 vs 2020. Как вам такой апгрейд за два года?
Эта девушка каждый раз выглядит по-новому на всех своих фотографиях. Какая же ты на самом деле, загадочная леди?
Кажется, что разница здесь очевидна
Придётся немного напрячься, чтобы узнать Пэрис Хилтон в жизни
Фото в Инстаграме* vs скриншот из видео
Когда нашла новое приложение с фильтрами
Щепоточка фильтров, и ваше кукольное личико готово
Дружеское напоминание, чтобы вы перестали сравнивать себя с иллюзией. Никто так не выглядит в жизни, как это показано на идеальных картинках из соцсетей!
Магия фотошопа
Мимолётное омолаживание на ваших глазах
Кто сказал, что я редактирую свои фото?
Это же один и тот же человек, верно?
Иногда сложно понять логику людей, глядя на их оригинальные снимки. Зачем на себя накладывать 100 фильтров, когда ты и так хорошо выглядишь в реальном мире?
Фото слева — снимок, который девушка приложила к своему резюме
Интересно, как отреагировал начальник, когда к нему пришла на собеседование совсем другая девушка…
Захотелось вновь почувствовать себя молодой
Вылизанная фоточка из Инстаграма* против живого снимка из реальности
Когда не сказала своему бойфренду, чтобы он тоже не забыл добавить фильтров на фото в Инстаграме*
А здесь вы можете посмотреть на знаменитых девушек, над внешностью которых тоже поработали верные поклонники фоторедакторов. Теперь их лица стали просто безупречными!
* деятельность организаций на территории РФ запрещена.