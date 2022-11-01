. 16 случаев, когда люди так заигрались с фотошопом, что, глядя на их фото из жизни, хочется спросить: «Ты кто?»
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16 случаев, когда люди так заигрались с фотошопом, что, глядя на их фото из жизни, хочется спросить: «Ты кто?»

16 случаев, когда люди так заигрались с фотошопом, что, глядя на их фото из жизни, хочется спросить: «Ты кто?»

Социальные сети — это место, где каждый может выстроить свой идеальный мир и выставить напоказ лучшую версию себя. И сделать это можно без особых усилий. Ведь у каждого найдётся парочка удачных кадров, где всё сложилось наилучшим образом. А если вам всё равно в них что-то не понравится, то это будет очень легко исправить с помощью фотошопа. Хотя дружат с ним далеко не все. Поэтому у кого-то «я тут один прыщик чуть-чуть замажу и всё» может перейти в самую настоящую операцию по смене внешности.

И она ещё утверждает, что не редактирует свои фотки

Подпись гласит: 2022 vs 2020. Как вам такой апгрейд за два года?

Эта девушка каждый раз выглядит по-новому на всех своих фотографиях. Какая же ты на самом деле, загадочная леди?

Кажется, что разница здесь очевидна

Придётся немного напрячься, чтобы узнать Пэрис Хилтон в жизни

Фото в Инстаграме* vs скриншот из видео

Когда нашла новое приложение с фильтрами

Щепоточка фильтров, и ваше кукольное личико готово

Дружеское напоминание, чтобы вы перестали сравнивать себя с иллюзией. Никто так не выглядит в жизни, как это показано на идеальных картинках из соцсетей!

Магия фотошопа

Мимолётное омолаживание на ваших глазах

Кто сказал, что я редактирую свои фото?

Это же один и тот же человек, верно?

Иногда сложно понять логику людей, глядя на их оригинальные снимки. Зачем на себя накладывать 100 фильтров, когда ты и так хорошо выглядишь в реальном мире?

Фото слева — снимок, который девушка приложила к своему резюме

Интересно, как отреагировал начальник, когда к нему пришла на собеседование совсем другая девушка…

Захотелось вновь почувствовать себя молодой

Вылизанная фоточка из Инстаграма* против живого снимка из реальности

Когда не сказала своему бойфренду, чтобы он тоже не забыл добавить фильтров на фото в Инстаграме*

А здесь вы можете посмотреть на знаменитых девушек, над внешностью которых тоже поработали верные поклонники фоторедакторов. Теперь их лица стали просто безупречными!

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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