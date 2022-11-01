. 18 растений, которые попали в руки к заботливым людям и внезапно начали расти как ненормальные

Любые растения нуждаются в уходе и заботе, ведь это полноценные живые существа. Однако некоторые люди относятся безответственно к своим зелёным питомцам, в связи с чем те начинают стремительно чахнуть и увядать. Безусловно, не все являются от рождения прирождёнными цветоводами. Поэтому такие случаи происходят довольно-таки часто.

Если душа не лежит к выращиванию растений, то лучше передать их тем, кто знает, как с ними обращаться. Поверьте, эти волшебники смогут сделать из них нечто потрясающее. Они окружат их заботой, подберут должный уход и помогут многократно вырасти. Ниже представлены фото как раз подобных случаев. Посмотрите, ведь это настоящая магия!

Моё молитвенное растение тогда и сейчас

После пересадки она выпустила восемь новых листьев.

Посмотрите, какой прогресс всего за один год

На чудесное преображение понадобилось всего три месяца. Растение просто не узнать.

Два года спустя получился вот такой замечательный цветник

Невероятное воскрешение

Я нашёл этот кактус на складе. Мой напарник сильно сомневался в том, стоит ли он каких-либо хлопот. Тем не менее, я дал ему шанс. Не верьте кактусам, когда они пытаются убедить вас в том, что мертвы.

Спасённое офисное растение

Аралия. Восстановление заняло четыре месяца

Разница между фото десять месяцев

Хавортия до и после

Лимонное дерево ожило после суровой зимы. Разница между фото — 2 месяца

Я думал, что эта алоказия мертва. Я срезал листья, и уже через неделю она начала прорастать

Котиледон попал в хорошие руки

На фото одно и то же растение: дома и в магазине. Между фото прошёл 1 год.

Пятимесячный прогресс крайне печального алоэ

Прошёл год после того, как я спас этот фиговый лист с обочины дороги

Спасён из папиного дома

Спасённая агава, разница в семьдесят дней

Спасённая монстера набирает обороты

Март и октябрь 2022 года. Чудесный прогресс!

Я спас фикус бенджамина — февраль и октябрь 2022 года

Здесь вы можете посмотреть на потрясающие преображения бездомных животных, которых решили забрать домой.