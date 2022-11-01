. 18 смелых невест, которые отказались от классических свадебных платьев в пользу креативных нарядов

Свадьба — это особое событие для каждой женщины. В такой чудесный день всё должно быть идеально. Многие представительницы прекрасного пола начинают задумываться о своей свадьбе ещё в детстве, представляя себя в шикарном платье рядом с прекрасным принцем. Как правило, речь идёт о белоснежном классическом наряде, который является традиционным во многим странах мира.

Но некоторые женщины в выборе лука для бракосочетания проявляют особый креатив. Их платья сильно отличаются от привычных белых и пышных нарядов. Они могут быть укороченными, винтажными и невероятно яркими. Несмотря на то, что такой подход далёк от привычных традиций, выглядят эти невесты воистину неповторимо.

Не свадебное платье, а настоящее золото

Моё радужное свадебное платье

Местный производитель свадебных платьев воплотил моё желание в жизнь.

Чёрное свадебное платье может надеть только смелая невеста, которая не верит в плохие приметы

Моё яркое свадебное платье! Ткань из Ганы, платье было сделано на заказ в Кении

Я сшила свадебное платье сама. Я до сих пор в восторге от этих расклешённых рукавов

Жёлтое платье уже само по себе ассоциируется с чем-то хорошим и праздничным

Моё совершенно нетрадиционное и совершенно потрясающее свадебное платье

У меня было зелёное платье на свадьбе

Не позволяйте никому указывать вам, что делать. Сделайте свою свадьбу сами!

Такое платье точно запомнится надолго всем гостям

Нетипично украшенное свадебное платье

Я хотела сделать своё платье более ярким

Я увидела это платье в рекламном ролике и не смогла выбросить его из головы

Красный цвет тоже может быть свадебным

Я потратила почти год на поиски платья. Я пыталась убедить себя, что буду счастлива в наряде белого цвета, просто нужно было найти что-то подходящее. Потом я всё-таки отказалась от поисков и остановилась на красном платье. Я заказала его онлайн, не видя его лично, и оно прибыло за пять дней до свадьбы. Мне хватило времени только на то, чтобы отрезать длинный шлейф. К счастью, всё получилось!

Надела нетрадиционное платье и осталась крайне довольна

Нежное, но при этом довольно оригинальное свадебное платье

Ярких красок много не бывает

Я так взволнована своим свадебным платьем. Чувствую себя феей

Моя лучшая подруга сшила мне свадебное платье и накидку

Здесь вы можете посмотреть фотографии изумительных вещей, которые люди сшили собственными руками.