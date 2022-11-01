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18 ужасно смешных комиксов, которые позволят узнать больше о жизни монстров, инопланетян и всякой нечисти

18 ужасно смешных комиксов, которые позволят узнать больше о жизни монстров, инопланетян и всякой нечисти

Хочется необычного и своеобразного юмора? Тогда мир комиксов американской карикатуристки Сары Андерсен отлично подойдёт для вас. Одна из самых популярных серий художницы посвящена различным монстрам, существам (среди которых есть Бигфут, Слендермен, Кракен, медуза Горгона и Лох-несское чудовище), а также призракам. Некоторых из них вы могли встречать в книгах или фильмах. Другие же фигурирует в качестве героев в городских легендах и мифах. Несмотря на свою внешнюю ужасность, они все по натуре являются добряками, которые желают познать обыкновенные прелести дружбы, любви и счастья. Помимо этой серии, у Сары есть ещё множество зарисовок о жизни мистических существ, живущих в мире обычных людей.

Тайна раскрыта

А вот и слабое место

Свою профессиональную деятельность Сара начала в 2014 году. Тогда на свет появились её веб-зарисовки под названием «Каракули Сары». Они принесли художнице несколько наград и номинаций. Однако со временем Саре надоело делать юмористические комиксы о реальной жизни и её сложностях, поэтому она решила переключиться на нечто мистическое.

Вот это действительно глобальная катастрофа

Сила дружбы

Монстрам не всегда просто заводить новых друзей

О современных оборотнях

Нечисть знает, как нужно расслабляться

Они ближе, чем кажутся

Слендермен и Флэтвудский монстр забавляются

Флэтвудский монстр — мистическое создание, которое часто упоминается в легендах Западной Виргинии.

Оказывается, ответ был совсем рядом

В чём заключается секрет популярности комиксов Сары Андерсен? Ведь в сети есть множество авторов, создающих работы и целые проекты на подобные тематики. Ответ очевиден — комиксы Сары отличаются простотой и почти всегда добрым посылом, поэтому от их просмотра невозможно оторваться.

Стало ли лучше?

О том, как медуза Горгона училась на скульптора

Он пытался

Напугали бедолагу

Тут что-то не так

Сара Андерсен — американская карикатуристка и иллюстраторка, которая обожает монстров и всё, что с ними связано. Ознакомиться с оригиналами мистических работ можно на её личной страничке.

Быть знаменитостью иногда невыносимо. Чудовище Несси почувствовало это на себе

Переводом работ Сары занимается Татьяна Атлякова. Благодаря её трудам, мы имеем возможность наслаждаться крутыми комиксами без каких-либо препятствий. За юмористической добавкой можно прийти в группу Татьяны.

Операция по спасению бурёнки

Строгого родителя не сломить

Здесь вы можете посмотреть комиксы, рассказывающие о жизни смешных инопланетных существ, которые воспринимают всё происходящее слишком буквально.

# Интересное
По материалам: twizz

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