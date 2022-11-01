. 19 любопытных случаев, когда люди видели в обычных предметах то, чего на самом деле нет. И вы тоже увидите

Вам когда-нибудь казалось, что у машин есть глаза и лица, выражающие эмоции? А может быть, вы видели что-то в узорах на ковре? Такое явление называют парейдолией. Парейдолия — разновидность зрительной иллюзии, которая заставляет вас видеть лица людей, силуэты животных или очертания предметов там, где их на самом деле нет. Мы собрали для вас несколько любопытных примеров.

Это жареное яйцо, похожее на курицу

На облупившейся двери появился Эдгар Аллан По

Ядро семени лотоса злится

Улыбка грилля

Мой папа видел эту покрытую мхом корягу, которая похожа на выдру

Томатное дерево

Скрепка из Microsoft Word сменила профессию

Жуткое лицо дамплинга

Это просто носок

Ещё один остров Пасхи

Потерянное лицо потерянной сумки

Падре Пио появился в моем карри прошлой ночью и назвал точную дату конца света

Мой кот, спящий вниз головой, выглядит как рассерженный кролик

Если один раз это увидеть, развидеть потом будет невозможно!

Дружелюбный щенок в моём пиве

Этот столик в ресторане смотрит на вас

Это облако похоже на жест «большой палец вверх»

Кожура тыквы выглядит так, будто это изображение в низком качестве

А что удивительного, возможно, мы вообще в матрице живём. У нас даже есть подборка доказательств.

Это что, плюшевый мишка?

В моей подставке замурована неприкаянная душа

А здесь мы собрали для вас случаи, когда совершенно разные вещи как-то слишком уж идеально совпали.