. 22-летний сын Максима Виторгана эмигрировал в Израиль и служит там в армии

Старший сын актера Максима Виторгана служит в армии Израиля, о чем сообщил его дед Эммануил Виторган. У 50-летнего Максима Виторгана трое детей. Дочь Полина и сын Даниил появились на свет в первом браке артиста с актрисой Викторией Верберг. Сейчас дети уже совсем взрослые (им 26 и 22) и живут своими жизнями. Если с младшим сыном Платоном, который родился в браке с Ксенией Собчак, он еще отлично ладит, то со старшими это не так уж и просто. Даже о том, что 22-летний молодой человек пошел служить в армию Израиля, все узнали не от отца, а от дедушки — известного артиста Эммануила Виторгана. В выпуске шоу «Ты не поверишь!» на НТВ он заявил, что внук спокоен и совсем не переживает, потому что это было осознанным решением: «Он знает, чего хочет. Это самое главное».Семью решение Даниила вовсе не шокировало. Во-первых, он уже давно уехал жить в Израиль вместе со своей сестрой. А во-вторых, служит он уже не в первый раз. Несколько лет назад наследник уже бывал в армии. До 13 лет он жил в столице с родителями, а затем отправился учиться в престижную школу Англии. Но как бы семейство ни хотело, чтобы их наследник пошел в лучший университет мира, Виторган-младший решил пойти по стопам отца и стать актером.Максим нехотя оплачивал творческие курсы, хотя и не одобрял выбор сына. Но по итогу все сложилось так, как никто не ожидал. Не поступив с первого раза в театральный вуз, Даниил пошел учиться на оператора, а через год и вовсе заявил, что намерен служить в армии.Впрочем, карьеру военного, хотя бы временную, Максим Виторган одобряет больше. В отличие от старшей дочери Полины, которая тоже стала актрисой, звездному отцу не нравится, тяга сына к сцене. Да и вообще их отношения никогда нельзя было назвать гармоничными. Актер сам признавался в интервью что упустил много времени в воспитании старших наследников и наделал чудовищных и непоправимых ошибок с Даниилом.«Без всякого кокетства говорю — ему досталось от меня. И он собрал всевозможные родительские ошибки в воспитании. Он оказался очень стоек. Я бы на его месте захлопнул дверь», — признавался Виторган.