. 22-летний сын Максима Виторгана эмигрировал в Израиль и служит там в армии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » 22-летний сын Максима Виторгана эмигрировал в Израиль и служит там в армии

22-летний сын Максима Виторгана эмигрировал в Израиль и служит там в армии

22-летний сын Максима Виторгана эмигрировал в Израиль и служит там в армии
Старший сын актера Максима Виторгана служит в армии Израиля, о чем сообщил его дед Эммануил Виторган. У 50-летнего Максима Виторгана трое детей. Дочь Полина и сын Даниил появились на свет в первом браке артиста с актрисой Викторией Верберг. Сейчас дети уже совсем взрослые (им 26 и 22) и живут своими жизнями. Если с младшим сыном Платоном, который родился в браке с Ксенией Собчак, он еще отлично ладит, то со старшими это не так уж и просто. Даже о том, что 22-летний молодой человек пошел служить в армию Израиля, все узнали не от отца, а от дедушки — известного артиста Эммануила Виторгана. В выпуске шоу «Ты не поверишь!» на НТВ он заявил, что внук спокоен и совсем не переживает, потому что это было осознанным решением: «Он знает, чего хочет. Это самое главное».
Семью решение Даниила вовсе не шокировало. Во-первых, он уже давно уехал жить в Израиль вместе со своей сестрой. А во-вторых, служит он уже не в первый раз. Несколько лет назад наследник уже бывал в армии. До 13 лет он жил в столице с родителями, а затем отправился учиться в престижную школу  Англии. Но как бы семейство ни хотело, чтобы  их наследник пошел в лучший университет мира, Виторган-младший решил  пойти по стопам отца и стать актером.
Максим нехотя оплачивал творческие курсы, хотя и не одобрял выбор сына. Но по итогу все сложилось так, как никто не ожидал. Не поступив с первого раза в театральный вуз, Даниил пошел учиться на оператора, а через год и вовсе заявил, что намерен служить в армии.
Впрочем, карьеру военного, хотя бы временную, Максим Виторган одобряет больше. В отличие от старшей дочери Полины, которая тоже стала актрисой, звездному отцу не нравится, тяга сына к сцене. Да и вообще их отношения никогда нельзя было назвать гармоничными. Актер сам признавался в интервью что упустил много времени в воспитании старших наследников и наделал чудовищных и непоправимых ошибок с Даниилом.
«Без всякого кокетства говорю — ему досталось от меня. И он собрал всевозможные родительские ошибки в воспитании. Он оказался очень стоек. Я бы на его месте захлопнул дверь», — признавался Виторган.
# Шоу-бизнес Виторган Максим
По материалам: z-aya

Последние новости

Фото дня: кудрявые мыши (3 фото)
Фото дня: кудрявые мыши (3 фото)
В Китае заявили о негодующих из-за «истинного лица» США европейцах
В Китае заявили о негодующих из-за «истинного лица» США европейцах
Гороскоп на ноябрь 2022 года от Анжелы Перл
Гороскоп на ноябрь 2022 года от Анжелы Перл
На складе «ВкусВилла» в Москве произошел пожар
На складе «ВкусВилла» в Москве произошел пожар
Филипп Киркоров вспомнил Аллу Пугачеву на своем концерте
Филипп Киркоров вспомнил Аллу Пугачеву на своем концерте
Роза Сябитова раскрыла тайну Ларисы Гузеевой
Роза Сябитова раскрыла тайну Ларисы Гузеевой
22-летний сын Максима Виторгана эмигрировал в Израиль и служит там в армии
22-летний сын Максима Виторгана эмигрировал в Израиль и служит там в
Жена Игоря Крутого покрасовалась в костюме женщины - кошки для Хеллоуина
Жена Игоря Крутого покрасовалась в костюме женщины - кошки для
Ольга Орлова уговаривает мужа на партнерские роды
Ольга Орлова уговаривает мужа на партнерские роды
Прохоренко и Безверхова начали встречаться
Прохоренко и Безверхова начали встречаться
Четыре человека пострадали от утечки газа в американском аэропорту
Четыре человека пострадали от утечки газа в американском аэропорту
Пушилин призвал бойцов батальона "Сомали" регистрироваться на конкурс "Лидеры возрождения"
Пушилин призвал бойцов батальона "Сомали" регистрироваться

Топ на сегодня

Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные отключения электроснабжения
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные

Еще по теме

Актер Эммануил Виторган встал на защиту беременной Ксении Собчак
Сын Максима Виторгана собрал все родительские ошибки
Дочки Эммануила Виторгана обрадовались первым новогодним подаркам от Нелли Кобзон
Эммануил Виторган привел дочерей на день рождения своего внука Платона