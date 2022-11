. Activision впечатлены стартом Call of Duty: Modern Warfare II — игра побила все рекорды

Вадим Карасев





Игра Call of Duty: Modern Warfare II, которая вышла на прошлой неделе, сумела побить все рекорды серии Call of Duty, о чем рассказало издательство Activision Blizzard.

За 3 дня с момента релиза шутер принес издательству более $800 млн.По итогам первого уик-энда игра Call of Duty: Modern Warfare II стала самой продаваемой во всей франшизе.Call of Duty: Modern Warfare II сумела за 3 дня показать продажи лучше, чем Modern Warfare 3 (ранее самая успешная по старту игра серии) за 5 дней.Игра Call of Duty: Modern Warfare II понравилась игрокам — издательство Activision отмечает, что по вовлеченности игроков проект тоже стал лидером. Вовлеченность рассчитана по количеству уникальных пользователей и количеству сыгранных часов за первые 3 дня.Call of Duty: Modern Warfare II — самый успешный релиз в индустрии развлечений этого года — игра смогла превзойти совокупные мировые сборы фильмов «Топ Ган: Мэверик» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» за первые выходные.

Создатели Call of Duty: Modern Warfare II обещают игрокам много интересного в будущем, в том числе скоро должен состояться релиз Warzone 2.0.

