. Аллу Пугачеву следует вычеркнуть из шоу-бизнеса, заявил критик

Певицу Аллу Пугачеву до сих пор считают одной из лучших артисток в России. Артистка стала второй по популярности артисткой в стране, уступив первое место Полине Гагариной. Это следует из результатов опроса, который был проведен ВЦИОМ среди населения. Несмотря на отъезд из страны, Примадонна всё равно набрала больше голосов, чем Валерия или Лариса Долина. Сергей Соседов назвал итоги голосования «профанацией». Он уверен, что Пугачевой не должно было быть даже в списке кандидатов на получение места в рейтинге лучших отечественных исполнителей. По словам критика, народная артистка уже давно завершила карьеру и ушла со сцены, а значит не может быть лучше других исполнителей, которые продолжают работать в поте лица.«Какая Пугачева певица? Ну да, популярная певица, которая 100 лет не поет. Это курам на смех, понимаете!» — цитирует Соседова «Пятый канал». При этом он полностью одобрил выбор опрашиваемых, поставивших Гагарину на первое место в списке. Он считает этот результат справедливым. «Певица, которая выпускает песню за песней и участвует во всех шоу, гастролирует везде, и копоративы у нее, и все есть — вот это певица — да», — добавил Соседов.