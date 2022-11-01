. Анастасия Решетова рассказала об ошибках в отношениях с Тимати
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Анастасия Решетова рассказала об ошибках в отношениях с Тимати

Анастасия Решетова рассказала об ошибках в отношениях с Тимати
Модель Анастасия Решетова откровенно рассказала о личной жизни. За красивой историей любви Тимати и Анастасии Решетовой наблюдали миллионы. В этих отношениях модель впервые стала мамой, но это не сохранило чувства молодых людей. Анастасию часто укоряют в том, что роман с рэпером стал для нее решением многих проблем, в первую очередь финансовых. Модель устала опровергать эти домыслы. «Мы жили в одном доме, все путешествия он оплачивал. Машина от него в подарок осталась. Но квартиру, в которой живу с сыном, покупаю сама», — отметила она в интервью. Решетова с сыном Ратмиром не находятся на содержании Тимати. «Тимур меня сейчас никак не обеспечивает. Когда мы разошлись, он первые месяцы оплачивал мою охрану, расходы на ребенка. Если ребенок отдыхает со мной, это все на мне. Квартиру оплачиваю сама. Я в порядке», — заметила бизнесвумен.
Все же, оглядываясь назад, 26-летняя брюнетка предполагает, что гражданский брак с музыкантом можно было спасти. «Мы все сделали огромное количество ошибок. Сейчас я с холодной головой. Смотрю и понимаю, что некоторых вещей можно было избежать. Я думаю, что он тоже осознает, что много ошибок наделал. Я не из тех людей, которые будут грязное белье вывешивать. Это была моя первая большая любовь, созависимая, я не про финансовую зависимость. Мне 18 лет было», сказала Анастасия. Впрочем, бывшие вынуждены поддерживать общение ради наследника. «Я ему всегда буду благодарна, несмотря на то, что он меня бесит и ведет себя так, как мне не хочется. Мы иногда ругаемся», — добавила Анастасия. Однако это совсем не значит, что пара может сойтись. «Мне все общие друзья об этом говорят. Но так не бывает. Через 20 лет поговорим, пока что я не рассматриваю такой ситуации», — сказала модель в YouTube-шоу Надежды Стрелец.
# Шоу-бизнес Решетова Анастасия
По материалам: z-aya

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