. Анастасия Решетова стыдилась принимать ислам из-за христианской веры родителей
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Анастасия Решетова стыдилась принимать ислам из-за христианской веры родителей

Анастасия Решетова стыдилась принимать ислам из-за христианской веры родителей
Модель Анастасия Решетова приняла исламскую веру. Бизнесвумен приняла другую веру, из-за чего часто сталкивается с негативом. Впрочем, по этому поводу она корила себя больше кого-либо. Бывшая избранница Тимати удивила многих, рассказав о том, что стала мусульманкой. Как оказалось, модели всегда импонировал ислам, но признаться себе в этом она смогла лишь годы спустя. «У меня есть подруга — мусульманка Назима, певица, она меня поддержала в этом вопросе, мне было стыдно, потому что мой папа — верующий христианин, я росла в православной культуре. Но я тот человек, который слушает свое сердце», — вспоминает Решетова.
«Я понимаю, что далеко неправедная, я непокрытая, делаю много вещей, запрещенных у нас в религии, но все мы — не святые. Главное, не осуждать друг друга», говорит она. Пользователи Сети предполагали, что после разрыва с Тимати Анастасия стала встречаться с мусульманином, и делали самые разные предположения. Однако романы со всеми возможными восточными мужчинами, представленными в Интернете, она опровергла. Решетова лишь обмолвилась об одном возлюбленном. Конечно же, его имени она не раскрыла. Впрочем, и эти отношения уже в прошлом. «Мы расстались этим летом. Я решила поставить на паузу, потому что хочу немного побыть одной. Мне этого никогда не удавалось, я хочу понять, чего хочу и кого хочу видеть с собой рядом. У меня наступает другой уровень принятия себя и осознания того, какие должны быть здоровые отношения. Мужчина должен быть сильнее, но при этом должно быть партнерство и полное доверие. Как танго», — отметила молодая мама в интервью.
# Шоу-бизнес Решетова Анастасия
По материалам: z-aya

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