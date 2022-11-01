. Анна Асти заказывает себе стейк из фламинго
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Анна Асти заказывает себе стейк из фламинго

Анна Асти заказывает себе стейк из фламинго
Певица Анна Асти призналась, что любит поиздеваться над организаторами концертов. Многие звезды славятся странными прихотями, а об их райдерах ходят небылицы. Анна Asti не отстала от коллег и призналась в страсти к действительно редкому блюду. Бывшая участница дуэта Artik & Asti недавно побывала в туре по российским городам. По словам Анны, ее встречали очень тепло, зрители дружно подпевали на концертах, а многие даже плакали, переживая песни всем сердцем. «Я тоже все это чувствовала. Все было безумно классно, получились крутые, просто душевные вечера. Самое главное, все поют хором, я переживала, что вдруг не будет так, как я привыкла», — рассказала она в драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Разумеется, дни на гастролях наполнены и бытом. Ведущие шоу «Поехали» Курочкин, Калинина и Броневой выяснили, чем отличается райдер Анны Asti. Оказалось, певица любит пошутить и удивить организаторов, а также проверить их внимательность.
«У меня в бытовом райдере одна необычная позиция — стейк из фламинго и салат из игуаны. Мы специально написали в конце, что мне через 15 минут после концерта обязательно надо это принести», — делится Анна. Лишь однажды организаторы отреагировали на странные требования, позвонили и спросили: «А стейк из фламинго — это обязательно?» И облегченно выдохнули, услышав ответ команды артистки. «Да нет, ребята, все нормально, мы вас поздравляем, вы дочитали райдер до конца!» — заявили они. В студию певица пришла не только пооткровенничать, но и представить свою новую песню «Ночью на кухне», написанную для нее известным автором хитов Димой Лореном. «Она прямо супер, Дима написал ее про меня. У нас есть такие вечера, когда мы сидим на кухне, болтаем до утра, жалуемся друг другу на жизнь. Я и поплакать могу, что-то ему рассказать. Из наших ночей на кухне появился у него этот трек из души. Написал про мое альтер эго — слабую-сильную», — поделилась певица с ведущими драйв-шоу «Поехали».
# Шоу-бизнес Асти Анна
По материалам: z-aya

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