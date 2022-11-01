. Анна Чиповская рассказала, как это быть мертвой

Актриса Анна Чиповская рассказала, чего боится больше всего. Артистка готова к практически любым жертвам ради кино, но некоторых сцен Анна Чиповская все же старается избегать. И речь идет вовсе не об интимных моментах. Пять лет назад артистка потеряла дорогого человека — бабушку. При жизни родственница дала Анне наказ, который Чиповская старается выполнять. «Бабушка моя, Царствие ей Небесное, всегда просила, мол, Анечка, никогда, пожалуйста, не лежи в гробу. Я лежала на столе для омовения, то есть моя героиня была мертва. Это такое себе ощущение, честно скажу, но хотя бы без гроба обошлись!» — вспомнила 35-летняя актриса в «Тайны шоубиза» на МУЗ-ТВ. К слову, Анна Чиповская считается одной из самых скрытных звезд российского кино. Но в редких интервью она иногда все же откровенничает о личной жизни. Так, однажды Аня рассказала о первой любви. «Первая любовь. Настоящая… Тогда мне было 14 лет. Чувак был немного старше меня, но в том возрасте казалось, что значительно старше. Я была очень сильно влюблена, и моя мама, великая женщина, сразу поняла, что все серьезно. Мы с ней поговорили, что любовь и все такое… Полтора года длилось мое сильное чувство.Потом я влюбилась еще сильнее, мне было лет 16. Мы говорили с мамой про секс. Она очень круто смогла вложить мне в голову, что секса из любопытства быть не может. Мне кажется, из-за этого мой первый личный опыт был колоссально прекрасный», — делилась артистка в беседе со Светланой Бондарчук. Напомним, с 2017 года Чиповская состоит в отношениях с актером Дмитрием Ендальцевым. «Я хочу, чтобы ты знала, что в моем сердце для тебя вечный резерв всех его четырех камер и в каждой из них для тебя приготовлен диванчик, рюмочка и все сезоны „Теории большого взрыва“, „Шрека“ и детективных сериалов всех времен и народов. Располагайся. Устраивайся поудобнее. Попискивай, если что надо. А я в это время буду не прекращать стараться сделать так, чтобы эти камеры служили тебе домом и ничем иным», — столь трогательное послание в соцсети Дмитрий посвящал любимой.