. Астрономы получили снимок призрака гигантской звезды
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Астрономы получили снимок призрака гигантской звезды

Астрономы получили снимок призрака гигантской звезды

В обсерватории Параналь Eвропейской Южной обсерватории (ESO) в Чили сфотографировали остатки гигантской сверхновой звезды в созвездии Парусов, сообщает пресс-служба ESO.

Клочковатые оранжево-розовые облака — всё, что осталось от массивной звезды, жизнь которой закончилась мощным взрывом около 11 000 лет назад. Такие взрывы порождают ударные волны, которые распространяются сквозь окружающую газовую среду, сжимая ее и создавая сложные волокнистые структуры. Высвобождаемая при этом энергия разогревает газовые пряди, заставляя их ярко сиять, что мы и видим на этом фото. 

Cостоящее из 554 миллионов пикселей исключительно детальное изображение – вид остатка сверхновой Vela, названной так потому, что она вспыхнула в южном созвездии Парусов (Vela). На сфотографированном участке неба поместилось бы девять дисков полной Луны, а всё облако еще больше. Этот великолепный остаток сверхновой — один из ближайших к нам известных объектов такого типа: от Земли до него всего 800 световых лет.

Когда звезда взорвалась, ее внешние слои выли выброшены в окружающую газовую среду — так и образовались живописные волокна, которые мы видим на снимке. От самой же звезды остался сверхплотный шар, в котором протоны и электроны слиплись, образовав нейтроны, — нейтронная звезда. Нейтронная звезда в туманности Vela расположена чуть за пределами сфотографированной области, слева вверху от нее — это пульсар, который вращается вокруг своей оси со скоростью более 10 оборотов в секунду.

Приведенное изображение — мозаика, составленная из отдельных снимков, которые получены с широкоугольной камеры Omega CAM на Обзорном телескопе VLT (VST) в обсерватории ESO Параналь в Чили. Камера, матрица которой состоит из 268 миллионов пикселей, может получать изображения через несколько светофильтров, пропускающих свет определенных цветов. Этот конкретный снимок остатка сверхновой Vela получен в четырех различных фильтрах: соответствующие им изображения показаны пурпурным, синим, зеленым и красным цветами.

Телескоп VST принадлежит Национальному институту астрофизики Италии (INAF). Его 2,6-метровое главное зеркало делает его одним из крупнейших в мире телескопов, предназначенных для получения панорамных обзоров ночного неба в видимых лучах. Приведенный снимок взят как раз из такого обзора: фотометрического обзора южной части галактической плоскости и балджа в линии Hα (VST Photometric Hα  Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge — VPHAS+). За семь с лишним лет в рамках этого обзора составлена карта значительной части нашей Галактики. Эта работа позволяет астрономам лучше понимать, как звезды образуются, развиваются и в конце концов погибают.

 

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По материалам: polit.ru

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