. Белый дом сделал заявление о возможной поставке иранских ракет в Россию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Белый дом сделал заявление о возможной поставке иранских ракет в Россию

Белый дом сделал заявление о возможной поставке иранских ракет в Россию

Белый дом сделал заявление о возможной поставке иранских ракет в РоссиюБелый дом: США обеспокоены возможной поставкой иранских ракет «земля-земля» в Россию

США сохраняют обеспокоенность по поводу возможной продажи Ираном ракет в Россию, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

Американская администрация при этом признает, что пока этих поставок не было. «Мы говорили о том, что они предоставляют беспилотники, и мы остаемся обеспокоены потенциальным предоставлением России ракет класса "земля-земля"», — сделал заявление о возможной поставке оружия Кирби.

По его словам, Иран якобы стал партнером России в специальной военной операции. Кирби обвинил Тегеран в том, что он якобы направил инструкторов и технических специалистов в Крым. Он добавил, что Иран сильно вовлечен в поддержку Москвы.

Ранее стало известно, что Иран пообещал поставлять России баллистические ракеты класса «земля-земля» и беспилотники. О соглашении, которое грозит навлечь на Тегеран гнев США и стран Запада, агентству Reuters сообщили двое высокопоставленных иранских чиновников и двое дипломатов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Захарова обратилась к кураторам Украины из-за провокаций с зерновой сделкой
Захарова обратилась к кураторам Украины из-за провокаций с зерновой
Число образовательных программ в геймдеве за год выросло на 150%
Число образовательных программ в геймдеве за год выросло на 150%
Белый дом сделал заявление о возможной поставке иранских ракет в Россию
Белый дом сделал заявление о возможной поставке иранских ракет в
Ирина Понаровская не хочет умирать
Ирина Понаровская не хочет умирать
Валя Карнавал пережила жуткую ненависть после общения с Ларисой Долиной
Валя Карнавал пережила жуткую ненависть после общения с Ларисой
Сергей Лазарев организовал веселую вечеринку для сына - именинника и его друзей
Сергей Лазарев организовал веселую вечеринку для сына - именинника и
Муж Виктории Исаковой рассказала о смерти дочери
Муж Виктории Исаковой рассказала о смерти дочери
Мировые центробанки рекордно увеличили закупки золота
Мировые центробанки рекордно увеличили закупки золота
Ида Галич раскрыла достаточную на месяц сумму денег
Ида Галич раскрыла достаточную на месяц сумму денег
Что делать, если не открывается пластиковое окно: как разблокировать ручку, нужно ли вызывать мастера
Что делать, если не открывается пластиковое окно: как разблокировать
Завтра объявят дату релиза Atomic Heart, но, похоже, она уже известна
Завтра объявят дату релиза Atomic Heart, но, похоже, она уже известна
"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали рейтинг любимых артистов россиян с Гагариной и Пугачевой в топе
"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали

Топ на сегодня

В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и доме
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и
У части россиян выросли пенсии
У части россиян выросли пенсии
Владимир Пресняков во время тяжелой болезни захотел дочку
Владимир Пресняков во время тяжелой болезни захотел дочку
В России ужесточили ограничения при покупке ценных бумаг
В России ужесточили ограничения при покупке ценных бумаг

Еще по теме

В США заявили о подготовке Ирана к отправке в Россию новых ракет и беспилотников
Система ПВО Сирии сбила более половины израильских ракет — Минобороны РФ
Стало известно о поставках из Ирана в Россию новых ракет и беспилотников
Стало известно о прибытии первой партии беспилотников из Ирана в Россию