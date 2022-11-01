. Четыре человека пострадали от утечки газа в американском аэропорту

Вадим Карасев

Пожарная служба Лос-Анжелеса заявила, что 4 человека пострадали от утечки газа в аэропорту

Четверо рабочих пострадали из-за утечки газа в международном аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом говорится в заявлении пожарной службы города.

«Четверо рабочих почувствовали недомогание после выброса углекислого газа в подсобном помещении международного аэропорта Лос-Анджелеса сегодня утром», — сообщили в пожарном управлении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб уточнили, что утечка газа произошла во время выполнения строительных работ. Все пострадавшие, среди которых трое мужчин и одна женщина, были рабочими.

Одного из пострадавших обнаружили «без пульса и дыхания». Его госпитализировали в критическом состоянии. У остальных наблюдалось «легкое недомогание».

Из терминала, в котором произошла утечка, было эвакуировано порядка ста человек.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде трое детей отравились угарным газом в квартире. Пострадали годовалый ребенок и дети четырех и шести лет. Предварительно, причиной отравления несовершеннолетних стала утечка газа у соседей и сломанная в их квартире вытяжка.