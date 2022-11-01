. Число образовательных программ в геймдеве за год выросло на 150%
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Число образовательных программ в геймдеве за год выросло на 150%

Число образовательных программ в геймдеве за год выросло на 150%

VK Образование, игровая площадка VK Play и университет ИТМО изучили русскоязычные образовательные программы для игровой индустрии, сделав выводы, что за два года их число выросло на 45%.

Аналитики изучили открытые источники и собрали базу из 233 программ и курсов, 74% из которых — курсы для людей старше 18 лет с высшим образованием. Оказалось, что прослеживается тенденция на увеличение стоимости курсов — в среднем она выросла на 13%. При этом в течение последних двух лет закрылось менее 10% программ в этой области. Более половины программ обучения сфокусированы на навыках ИТ-разработки, примерно четверть — на гейм-дизайне и оставшуюся часть делят остальные компетенции индустрии, такие как арт, тестирование и прочие.


Эксперты отмечают, что сейчас для игровой индустрии ключевое значение имеет не увеличение количества курсов в общем, а повышение качества предоставляемых материалов и возможность транслировать эти знания.

"Важно создавать доступные точки притяжения на местах, чтобы интересующиеся ребята могли объединятся и обсуждать идеи вместе, а задача главных игроков рынка дать им такие возможности. И будет это за счет увеличение числа курсов или за счет их доступности для каждого слоя населения — это вопрос к разработчикам образовательных программ в геймдеве", - отметила руководитель Всероссийского конкурса "Начни игру" Марьям Карпова.

Она добавила, что ценность игр для общества подтверждается новыми исследованиями об их влиянии на когнитивные способности как детей, так и пожилых людей.

По словам генерального директора Moscow Digital School Дмитрия Захарова, сегодня видеоигры – это отдельная многомиллиардная индустрия, которая объединяет множество людей.

"Сегодня видеоигры создают отдельный сектор экономики, приблизительно оценивающийся на этот год в 197 миллиардов долларов. В общем, огромная индустрия. Более того, многие считают, что видеоигры — наиболее перспективный с экономической точки зрения сектор индустрии развлечений, поскольку это единственная индустрия, на которую почти не повлияла рецессия 2008 года, а во время пандемии видеоигры приносили рекордную прибыль", - отметил Захаров.

Он подчеркнул, что сейчас предпринимаются активные шаги по регулированию отрасли GameDev. В индустрии возникают новые правоотношения, кейсы и прецеденты, появляется потребность юридических кадрах», - подчеркнул эксперт.

Согласно свежему исследованию рынка труда GameDev, зафиксировано увеличение спроса на юридические кадры.


"Но для работы в этой отрасли юристам нужен достаточный уровень экспертизы, а таких специалистов мало: на закрытие одной вакансии требуется более 2 месяцев. Особенно нехватка кадров сейчас наблюдается среди высококвалифицированных специалистов. Мы также видим перспективу в этом направлении и уже обучаем юристов в сфере гейминга и киберспорта. На мой взгляд, спрос на них вырастет еще больше в будущем", - резюмировал Захаров.

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По материалам: uposters.ru

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