. Что делать, если не открывается пластиковое окно: как разблокировать ручку, нужно ли вызывать мастера
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Что делать, если не открывается пластиковое окно: как разблокировать ручку, нужно ли вызывать мастера

Что делать, если не открывается пластиковое окно: как разблокировать ручку, нужно ли вызывать мастера

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с проблемой, когда не получается открыть окно нараспашку или поставить на проветривание. Действительно, окно или дверь балкона могут сломаться – перестать работать так, как нужно. В подобном случае главное, не переборщить с силой, чтобы не расшатать механизм.

Что сделать, если не получается открыть пластиковое окно

Никакую проблему не получится решить, если изначально не установить причину. Потому перед тем, как приступить к ремонту окна, стоит понять, почему именно механизм перестал работать так, как должен.

Бывает так, что ручка крутится во все стороны, а окно открыть не удается. Вероятно, причина кроется в вышедшей из строя фурнитуре. Есть два вида данной проблемы:

  • ручка крутится, но фурнитура никак не реагирует. Значит, сломан механизм, который держит штифт. Нужно покупать и устанавливать новую ручку, чтобы все работало;
  • исправная ручка, но фурнитура все равно не действует. Это значит, что не работает редуктор. Самостоятельно здесь сделать ничего не выйдет, поэтому лучше сразу обращаться за помощью к мастерам. Ничего самостоятельно не нужно предпринимать, иначе можно вовсе остаться без исправного механизма.

Что делать, если не открывается окно и не поворачивается ручка

Частой причиной поломки бывает ситуация, когда ручка вовсе не крутится и даже не шевелится. Придется вызывать специалиста. Вполне вероятно, что сломался узел механизма или блокиратор. В подобном случае понадобится вынимать створки, чтобы отремонтировать его. Не каждый может это сделать самостоятельно.


Если окно не получается открыть на проветривание, это может быть от расшатанных петель. Или же все открывается, но створка цепляется за раму. В таком случае слышится треск. Петли можно самостоятельно регулировать, но нужно знать, как это делать.

Если на окнах есть брак от производителя и петли выбраны неверно, нужно вызывать мастера. Петлям трудно держать массу всего окна, поэтому их нужно заменить. Хорошо, если только их, а не весь стеклопакет.

Как закрыть окно, если оно не закрывается

Если створку не получается до конца прикрыть, значит, заклинивает блокиратор. Эту проблему можно решить, все зависит от типа поломки:

  • при закрытии окна нажмите немного на сам блокиратор, поворачивая при этом ручку;
  • отрегулируйте петли, если блокиратор не может попасть в ответную часть;
  • вдавите пластину блокиратора снаружи, если она разогнулась;
  • если же пружина блокиратора сломана, придется заменить стеклопакет.


Если окно не может закрыться в режиме проветривания, вероятно, проблема в «ножницах». Нужно очистить от мусора, убрать все посторонние предметы, после чего механизм необходимо смазать.

Оконная рама также может застрять сразу в двух положениях. Случается это из-за спешки или неосторожности. В итоге окно совсем перестанет открываться — ни на распашку, ни на проветривание. Нужно прижать верхнюю часть к раме, надавить на блокиратор, повернуть ручку вверх до конца, дожать створку снизу и повернуть ручку вниз, закрывая окно.

Чтобы в будущем не сталкиваться с подобными поломками, постарайтесь более осторожно открывать окна. Тогда не придется их ремонтировать и обращаться за помощью к специалистам. Если же возникла серьезная поломка, вызывайте сразу мастера, чтобы не сделать еще хуже.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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