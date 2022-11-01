. Что говорить на слова благодарности и почему на «спасибо» нельзя отвечать «не за что»
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Что говорить на слова благодарности и почему на «спасибо» нельзя отвечать «не за что»

Что говорить на слова благодарности и почему на «спасибо» нельзя отвечать «не за что»

Некоторые привычки вежливости не так хороши, как может показаться на первый взгляд. Например, многие из нас отвечают «не за что» на выражение человеком благодарности, одним махом будто перечеркивая все свои усилия (помощь, услугу) и обесценивая доброе чувство оппонента. Психолог Анна Гарш объяснила, чем данная привычка плоха, и почему на «спасибо» нельзя отвечать «не за что».

Почему выражение может сыграть с вами злую шутку

Анна Гарш говорит, что в психологии есть такое понятие как «синдром упущенной выгоды». Не зря говорят, что Вселенная написана языком математики, и наше сознание, как часть чего-то большего, тоже любит точность. Все «уравнения» должны сойтись ив  энергетическом плане, чтобы коэффициент полезного действия не был равен нулю. Именно потому, когда вы помогаете кому-то и отвергаете его благодарность, результат сводится на нет, и самооценка падает. Подобная словесная конструкция ярко показывает, что вы не так уж и цените свое время и усилия, способности и добрые намерения.


С точки зрения же коммуникации, отвечая на «спасибо » — «не за что», вы тоже рискуете быть неправильно понятым. Получается, что вы элементарно справились с задачей, которая почему-то не давалась другому, так что и благодарить нет смысла. Это несколько унижает достоинство собеседника. Кроме того, выражение может прозвучать надменно.

Как же нужно отвечать на «спасибо»

Несмотря на распространенную в США рекомендацию психологов использовать конструкцию «Вы, наверное, и для меня сделали бы то же самое», так лучше не говорить. Если вы искренне относитесь к человеку и не настроены ждать от него ответной услуги, то такое выражение совершенно ни к чему. Оно подсознательно запишется в нем как долг, который рано или поздно нужно отдавать. А это, согласитесь, несколько цинично.

Существуют более простые и нейтральные способы ответить на благодарность. Например, словами «пожалуйста» и «рад был помочь». Так вы создаете непринужденную атмосферу помощи по доброй воли.

Что по поводу ответа «не за что» думает священник

Священник РПЦ, протоиерей Александр Ильяшенко, не считает данное выражение таким уж плохим. Он напоминает, что слово «спасибо» — это сокращенное «спаси тебя Бог». Когда мы отвечаем на это «не за что», то вовсе не отрицаем стремления быть спасенными для вечной жизни, а просто усмиряем гордыню, признавая, что добрые поступки — это совершенно естественно для христианина, и потому не стоят особой благодарности.


В качестве альтернативы уместно использовать ответное «спасибо», особенно если известно, что и он тоже человек верующий. Так вы желаете ответного спасения. Но и универсальное «пожалуйста» — тоже отлично подойдет.

Говорить же «спасибо большое» или даже «огромное» — это лишнее. Если подумать, то мы либо получим спасение, либо нет, а вот получить его в какой-то превосходной степени невозможно, значит, такое выражение будет избыточным.

В любом случае, слова благодарности в русском языке удивительно духовны, считает протоиерей. Ведь нельзя поблагодарить, при этом не  помолившись за другого, не одарив его благом («спаси Бог», «благо дарю»).

 

 

 

# Общество Психология
По материалам: rsute

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