. Дмитрий Шепелев поседел от диагноза
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Дмитрий Шепелев поседел от диагноза

Дмитрий Шепелев поседел от диагноза
Ведущий Дмитрий Шепелев рассказал, до чего его довели врачи. Телеведущий в 2015 году похоронил мать своего сына Жанну Фриске, которая сгорела от онкологии. Именно эта трагедия научила ведущего быть внимательным к своему здоровью. Он ежегодно проходит полное обследование, чтобы «поймать» возможный страшный недуг в начальной стадии. Сегодня Шепелев рассказал о том, как однажды неудачно прошел МРТ головного мозга. Он попал к врачам, которые не умели деликатно общаться с пациентами. Медики бесцеремонно начали прямо при нём обсуждать результат осмотра ещё до того, как пришли к единому мнению.
«Вы только не волнуйтесь!» — затягивает один. «Нас срочно вызвали посмотреть ваш анализ», — подхватывает другой. Мне действительно становится страшно. Спустя чуть больше часа давящего, жуткого ожидания выяснилось — тревога оказалось ложной», — вспоминает Шепелев. Ведущий так сильно переживал в тот момент, что буквально на следующий день обнаружил на голове несколько седых волос. После этой истории он начал более внимательно относиться к выбору клиники для чекапа. Теперь Дмитрий ориентируется на основной фактор: умеют ли врачи правильно общаться с пациентами или нет. Напомним, что Шепелев вскоре после смерти Фриске встретил новую любовь. Он живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. Помимо того, что влюбленные воспитывают вместе детей от прошлых отношений, у них есть общий ребенок. Весной 2021 года у Шепелева родился второй сын, которому дали имя Тихон.
# Шоу-бизнес Шепелев Дмитрий
По материалам: z-aya

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