. Дочка Алены Яковлевой всего через несколько месяцев после родов вышла на сцену

Дочка актрисы Алены Яковлевой, Мария решила не сидеть в декрете, а играть с мамой на сцене. Мария Козакова в июле впервые стала мамой. Артистка родила дочь Иванну. Артистка решила не засиживаться в декрете и уже вышла на работу. Наследница Алены Яковлевой пошла по стопам мамы и тоже стала актрисой. Женщины играют вместе на одной сцене. Став недавно и самой матерью, Мария не захотела задерживаться в декрете и уже отыграла в спектакле. Об этом Алена Юрьевна написала в личном блоге. «Как вы думаете, легко ли находиться на сцене с собственной дочерью, когда по пьесе я должна ненавидеть и ревность? Легко, когда это талантливая актриса, и ты забываешь, что она — твоя ближайшая родственница. С возвращением, Машенька! Вчера — первый раз после перерыва в связи с рождением моей внучки», — поделилась эмоциями Яковлева.Напомним, два года назад дочь актрисы вышла замуж за музыканта Ивана Замотаева. Их встреча произошла еще в 2018 году на фестивале в Ессентуках, но звезды долгое время скрывали свои отношения. До Козаковой артист уже дважды был в браке, у него есть дети от предыдущих отношений — дочь Александра и сын Дмитрий. К прошлому избранника Мария относится спокойно. «Конечно, не смущает, что у мужа два брака. Дети — это прекрасно, а прошлый опыт есть у каждого», — делилась как-то актриса. К слову, мама артистки хорошо относится к зятю, у них сложились теплые отношения. «Он открытый, добрый, талантливый парень. И, кажется, очень привязан к Маше. Они не ругаются, не ссорятся. Для меня самое главное, что дочери комфортно», — говорила как-то Алена Юрьевна.