. Дочка Алены Яковлевой всего через несколько месяцев после родов вышла на сцену
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дочка Алены Яковлевой всего через несколько месяцев после родов вышла на сцену

Дочка Алены Яковлевой всего через несколько месяцев после родов вышла на сцену

Дочка Алены Яковлевой всего через несколько месяцев после родов вышла на сцену
Дочка актрисы Алены Яковлевой, Мария решила не сидеть в декрете, а играть с мамой на сцене. Мария Козакова в июле впервые стала мамой. Артистка родила дочь Иванну. Артистка решила не засиживаться в декрете и уже вышла на работу. Наследница Алены Яковлевой пошла по стопам мамы и тоже стала актрисой. Женщины играют вместе на одной сцене. Став недавно и самой матерью, Мария не захотела задерживаться в декрете и уже отыграла в спектакле. Об этом Алена Юрьевна написала в личном блоге. «Как вы думаете, легко ли находиться на сцене с собственной дочерью, когда по пьесе я должна ненавидеть и ревность? Легко, когда это талантливая актриса, и ты забываешь, что она — твоя ближайшая родственница. С возвращением, Машенька! Вчера — первый раз после перерыва в связи с рождением моей внучки», — поделилась эмоциями Яковлева.
Напомним, два года назад дочь актрисы вышла замуж за музыканта Ивана Замотаева. Их встреча произошла еще в 2018 году на фестивале в Ессентуках, но звезды долгое время скрывали свои отношения. До Козаковой артист уже дважды был в браке, у него есть дети от предыдущих отношений — дочь Александра и сын Дмитрий. К прошлому избранника Мария относится спокойно. «Конечно, не смущает, что у мужа два брака. Дети — это прекрасно, а прошлый опыт есть у каждого», — делилась как-то актриса. К слову, мама артистки хорошо относится к зятю, у них сложились теплые отношения. «Он открытый, добрый, талантливый парень. И, кажется, очень привязан к Маше. Они не ругаются, не ссорятся. Для меня самое главное, что дочери комфортно», — говорила как-то Алена Юрьевна.
# Шоу-бизнес Яковлева Алена
По материалам: z-aya

Последние новости

Эксперт: Необходимо доступным языком сформировать понятие "цифровой юрист"
Эксперт: Необходимо доступным языком сформировать понятие
Почему зависимость от чужого мнения лишает удачи
Почему зависимость от чужого мнения лишает удачи
Вы точно не знали про этот лайфхак с посудомоечной машиной
Вы точно не знали про этот лайфхак с посудомоечной машиной
Овнам — каре, Близнецам — пикси: выбираем прически по гороскопу на год Кролика
Овнам — каре, Близнецам — пикси: выбираем прически по гороскопу на
Electronic Arts объявила о разработке 3 игр по франшизе Marvel
Electronic Arts объявила о разработке 3 игр по франшизе Marvel
Дочка Алены Яковлевой всего через несколько месяцев после родов вышла на сцену
Дочка Алены Яковлевой всего через несколько месяцев после родов вышла
Филипп Киркоров разрыдался перед зрителями
Филипп Киркоров разрыдался перед зрителями
Анастасия Решетова стыдилась принимать ислам из-за христианской веры родителей
Анастасия Решетова стыдилась принимать ислам из-за христианской веры
Назван самый опасный мессенджер
Назван самый опасный мессенджер
Подтвержден релиз экшена GRIME на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Подтвержден релиз экшена GRIME на приставках Xbox One и Xbox Series X
Сооснователь Twitter сохранил свою долю в компании
Сооснователь Twitter сохранил свою долю в компании
Фото дня: кудрявые мыши (3 фото)
Фото дня: кудрявые мыши (3 фото)

Топ на сегодня

Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные отключения электроснабжения
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные

Еще по теме

Дочка Алены Яковлевой рассказала о новорожденной дочери
Дочка Алены Яковлевой выписалась из роддома
Дочь Алены Яковлевой выписали из роддома – фото
Алена Яковлева обзавелась новым статусом