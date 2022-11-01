. Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски

Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Дочь певицы Кристины Орбакайте с трудом говорит на родном языке. Наследница певицы большую часть времени живет в США. Кристина Орбакайте не так часто публикует в соцсети фото с дочкой Клавдией Земцовой. Недавно певица показала редкое видео с десятилетней наследницей. Ролик был снят на дне рождения девочки. В нем была слышна ее речь. Многие поклонники артистки восхитились кадрами, однако нашлось немало и таких, которые нашли к чему придраться. Они заявили, что Клавдия плохо говорит на русском языке.
«Еле говорит. Но хорошо, конечно, что хотя бы старается. Может, потом избавится от жуткого акцента», — процитировал сайт 360tv.ru одного из пользователей. Напомним, Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочкой большую часть времени живут в США. Клавдия лишь изредка приезжает в Россию, чтобы повидаться с родственниками. Сейчас певица находится на родине. А вот ее знаменитая мама Алла Пугачева перебралась в Израиль, на фоне чего столкнулась с жесткой критикой. Примадонну осудили за то, что она не поддержала родную страну в сложное время.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

Последние новости

Гороскоп от Анжелы Перл на 2 ноября 2022 года: возможны конфликты и разногласия
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 ноября 2022 года: возможны конфликты и
Лунный день сегодня 2 ноября 2022 года
Лунный день сегодня 2 ноября 2022 года
Шольц заявил о возможности России экспортировать зерно по всему миру
Шольц заявил о возможности России экспортировать зерно по всему миру
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Ксения Собчак может быть убита, если вернется в Россию, заявила Максакова
Ксения Собчак может быть убита, если вернется в Россию, заявила
Любовь Успенскую предали близкие люди
Любовь Успенскую предали близкие люди
Филипп Киркоров сбежал на фоне разогревшего скандала
Филипп Киркоров сбежал на фоне разогревшего скандала
Марина Зудина сходила в ресторан с 2-летней внучкой Мией
Марина Зудина сходила в ресторан с 2-летней внучкой Мией
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Захарова обратилась к кураторам Украины из-за провокаций с зерновой сделкой
Захарова обратилась к кураторам Украины из-за провокаций с зерновой
Число образовательных программ в геймдеве за год выросло на 150%
Число образовательных программ в геймдеве за год выросло на 150%
Белый дом сделал заявление о возможной поставке иранских ракет в Россию
Белый дом сделал заявление о возможной поставке иранских ракет в

Топ на сегодня

В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и доме
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и
Назван самый опасный мессенджер
Назван самый опасный мессенджер
Вы точно не знали про этот лайфхак с посудомоечной машиной
Вы точно не знали про этот лайфхак с посудомоечной машиной
Жена Игоря Крутого покрасовалась в костюме женщины - кошки для Хеллоуина
Жена Игоря Крутого покрасовалась в костюме женщины - кошки для

Еще по теме

Дочка Кристины Орбакайте устроила заплыв в замке Галкина
Кристина Орбакайте поделилась трогательными кадрами с дочкой
Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте с детьми отдыхают в Греции: видео
Кристина Орбакайте опубликовала семейное фото с мужем и дочерью