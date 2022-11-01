. Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски

Дочь певицы Кристины Орбакайте с трудом говорит на родном языке. Наследница певицы большую часть времени живет в США. Кристина Орбакайте не так часто публикует в соцсети фото с дочкой Клавдией Земцовой. Недавно певица показала редкое видео с десятилетней наследницей. Ролик был снят на дне рождения девочки. В нем была слышна ее речь. Многие поклонники артистки восхитились кадрами, однако нашлось немало и таких, которые нашли к чему придраться. Они заявили, что Клавдия плохо говорит на русском языке.«Еле говорит. Но хорошо, конечно, что хотя бы старается. Может, потом избавится от жуткого акцента», — процитировал сайт 360tv.ru одного из пользователей. Напомним, Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочкой большую часть времени живут в США. Клавдия лишь изредка приезжает в Россию, чтобы повидаться с родственниками. Сейчас певица находится на родине. А вот ее знаменитая мама Алла Пугачева перебралась в Израиль, на фоне чего столкнулась с жесткой критикой. Примадонну осудили за то, что она не поддержала родную страну в сложное время.