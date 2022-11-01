. Дочка Марии Шукшиной сверкнула попкой в эротическом белье
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Дочка Марии Шукшиной сверкнула попкой в эротическом белье

Дочка Марии Шукшиной сверкнула попкой в эротическом белье
Дочь актрисы Марии Шукшиной поделилась пикантным фото. Еще недавно Анна была нежной и хрупкой блондинкой. Однако за последние годы ее внешность претерпела кардинальные изменения. Теперь звездная наследница — восходящая звезда бодибилдинга. 33-летняя Анна усердно тренируется в спортзале, чтобы обрести заветные рельефы на теле. Дочь актрисы стала практически неузнаваемой. Она превратилась в настоящего качка, за что получает упреки в мужеподобности. Вчера Анна решила доказать, что не отказывалась от женственности. Звездная наследница опубликовала снимок, на котором позирует в кружевном боди, поразив публику грудой мышц. Сегодня она продолжила интриговать общественность пикантными кадрами. В личном блоге Анна поделилась роликом, на котором игриво трясет ягодицами под песню о сексе и запрещенных веществах. «Кто твоя сладенькая, попочка?» — подписала брюнетка видео. 
Подписчики оценили откровенную публикацию дочери Шукшиной. Они шлют ей горячие смайлы и осыпают комплиментами. «Так сексуально!» — пишут пользователи Сети. А вот именитые родственники Анны не в восторге от ее увлечения бодибилдингом. Они считают, что наследнице стоит поскорее вернуться к прежнему образу. «Родители — люди, в принципе, немножко другого времени. Когда раскачанное женское тело не было так актуально и модно, как сейчас, поэтому мама просто промолчала. Бабушка тоже не очень принимает, может быть, не приемлет отчасти. Просто больше я стала как будто. «Ты что, набрала?» — «Набрала». А что там, мышцы или жир, уже неважно», — негодовала дочь актрисы.
# Шоу-бизнес Шукшина Мария
По материалам: z-aya

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