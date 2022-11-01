. Electronic Arts объявила о разработке 3 игр по франшизе Marvel

Вадим Карасев





Компания Electronic Arts сегодня выпустила пресс-релиз, в котором заявила о разработке «как минимум» 3 игр по франшизе Marvel для приставок и PC. В заявлении говорится, что это «приключенческие игры, каждая из которых имеет собственную историю во вселенной Marvel».

Одна из игр в этой тройке — проект по «Железному человеку», который был анонсирован ранее этой осенью. Над этой игрой работает команда EA Motive. В игре, как утверждают разработчики, будет своя уникальная история. Создатели проекта «используют богатую историю персонажа, которая раскрывает сложный характер, харизму и творческий гений Тони Старка — история позволит игрокам почувствовать, что значит по-настоящему быть Железным человеком».

Другие игры, которые разрабатываются по франшизе Marvel студиями EA, пока не разглашаются.