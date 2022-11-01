. Елизавета Боярская стала лучшей актрисой 2022

Актриса Елизавета Боярская оказалась самой популярной среди российских артистов. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян на тему «Лучшая актриса 2022 года». В исследовании приняли участие 1600 жителей страны в возрасте от 18 лет. Мнения граждан собирались с помощью телефонных интервью.По результатам голосования лучшей актрисой стала Елизавета Боярская. За нее проголосовали 6% опрошенных. Немного отстала и заняла второе место Светлана Ходченкова (5%). Третье место разделили между собой Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева. Им досталось по 4% голосов. Далее список продолжили Чулпан Хаматова и Марина Александрова (по 3%), а также Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова (по 2%).