. Елизавета Боярская стала лучшей актрисой 2022
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Елизавета Боярская стала лучшей актрисой 2022

Елизавета Боярская стала лучшей актрисой 2022
Актриса Елизавета Боярская оказалась самой популярной среди российских артистов. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян на тему «Лучшая актриса 2022 года». В исследовании приняли участие 1600 жителей страны в возрасте от 18 лет. Мнения граждан собирались с помощью телефонных интервью.
По результатам голосования лучшей актрисой стала Елизавета Боярская. За нее проголосовали 6% опрошенных. Немного отстала и заняла второе место Светлана Ходченкова (5%). Третье место разделили между собой Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева. Им досталось по 4% голосов. Далее список продолжили Чулпан Хаматова и Марина Александрова (по 3%), а также Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова (по 2%).  
# Шоу-бизнес Боярская Елизавета
По материалам: z-aya

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