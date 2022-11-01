. Филипп Киркоров разрыдался перед зрителями

Певец Филипп Киркоров не смог сдержать эмоции во время выступления. Артист не сдержал эмоций, выступая в питерском зале. Филипп Киркоров, выступая в Большом Октябрьском зале Санкт-Петербурга, неожиданно не смог сдержать слез. Народный артист РФ произнес со сцены прочувствованную речь, в которой поздравил зал, ставший стартовой площадкой для многих звезд.Потом Филипп Бедросович запел свою знаменитую песню «Я поднимаю свой бокал» — свое выступление он посвятил Эмме Лавринович, которая на протяжении многих лет руководит Большим Октябрьским залом. И зрители увидели, как по лицу артиста катятся слезы. Завершив песню, Киркоров, утирая слезы, сказал: «Вот так, бегут времена, года... Чтобы это было дольше, как можно дольше — вы в таком количестве, а я в таком качестве», — сообщает издание РИА ФАН.