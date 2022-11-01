. Филипп Киркоров сбежал на фоне разогревшего скандала

Певец Филипп Киркоров в очередной раз вляпался в историю. Артист уехал из России на гастроли в Узбекистан. Король поп-сцены опубликовал фото из аэропорта.«Восток — дело тонкое! Мы дело тонкое знаем», — подписал свою публикацию Киркоров. Напомним, на Киркорова обрушилась новая волна хейта за то, что он не сдержался во время интервью. Журналистка спросила артиста, какие сувениры он обычно привозит из разных стран. Он ответил, что меню.