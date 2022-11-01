. Филипп Киркоров вспомнил Аллу Пугачеву на своем концерте

Певец Филипп Киркоров упомянул бывшую жену на своем концерте. Известный исполнитель Филипп Киркоров накануне принял участие в юбилейном концерте в Санкт-Петербурге. Праздник был посвящен 55-летию БКЗ «Октябрьский», на сцене которого в разные годы выступали практически все отечественные звезды шоу-бизнеса. Выйдя к поклонникам, Филипп Киркоров предался воспоминаниям о бывшей жене Алле Пугачевой и признался в любви своей второй маме — директору БКЗ Эмме Лавринович.Поп-король вспомнил, как много лет назад в этом самом зале он исполнял песню «Я поднимаю свой бокал» для Аллы Пугачевой, которая слушала его, сидя на балконе. Говоря об этом, Филипп Киркоров отпустил шутку в адрес Примадонны, уехавшей в Израиль. «Конечно же, мне очень дорога эта песня и я с большим удовольствием сегодня повторю ее, как когда-то, почти четверть века назад, только с нами была еще одна дама на балконе. Но вы, Эмма Васильевна все еще здесь. Так что балкончик хранит эти воспоминания, как в тот замечательный весенний вечер. А вы все также невероятно прекрасны, ваше величество», — сказал Филипп Киркоров.