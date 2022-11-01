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Филипп Киркоров вспомнил Аллу Пугачеву на своем концерте

Филипп Киркоров вспомнил Аллу Пугачеву на своем концерте
Певец Филипп Киркоров упомянул бывшую жену на своем концерте. Известный исполнитель Филипп Киркоров накануне принял участие в юбилейном концерте в Санкт-Петербурге. Праздник был посвящен 55-летию БКЗ «Октябрьский», на сцене которого в разные годы выступали практически все отечественные звезды шоу-бизнеса. Выйдя к поклонникам, Филипп Киркоров предался воспоминаниям о бывшей жене Алле Пугачевой и признался в любви своей второй маме — директору БКЗ Эмме Лавринович.
Поп-король вспомнил, как много лет назад в этом самом зале он исполнял песню «Я поднимаю свой бокал» для Аллы Пугачевой, которая слушала его, сидя на балконе. Говоря об этом, Филипп Киркоров отпустил шутку в адрес Примадонны, уехавшей в Израиль. «Конечно же, мне очень дорога эта песня и я с большим удовольствием сегодня повторю ее, как когда-то, почти четверть века назад, только с нами была еще одна дама на балконе. Но вы, Эмма Васильевна все еще здесь. Так что балкончик хранит эти воспоминания, как в тот замечательный весенний вечер. А вы все также невероятно прекрасны, ваше величество», — сказал Филипп Киркоров.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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