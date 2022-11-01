. Гороскоп на ноябрь 2022 года от Анжелы Перл

Вадим Карасев

Начинается последний месяц осени, провести который многие мечтают позитивно и с пользой для себя. Рекомендации известного астролога Анжелы Перл помогут Знакам Зодиака определиться с целями и привлечь в жизнь благополучные перемены.

В ноябре завершится коридор затмений, влияние которого будет ощущаться еще не один месяц. Это событие повлияет на всех без исключения, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно отнестись к советам астролога. Благодаря ценным подсказкам каждый сможет подготовиться к грядущим событиям и использовать предоставленные судьбой возможности себе во благо.

Овен

Лунное затмение 8 ноября пройдет во 2 доме гороскопа, и тема финансов будет важной в этом месяце. Овнов ждут кардинальные перемены, связанные с переездом, приобретением или продажей недвижимости. Важные решения не должны приниматься в спешке, поэтому представители Знака должны хорошо взвесить принимаемые решения и правильно распорядиться своими финансами.

Телец

В ноябре важным событием будет затмение, которое пройдет в 1 доме гороскопа в соединении с Ураном. Это значит, что Тельцам предстоит столкнуться со множеством сюрпризов и неожиданной смене планов. Представители Знака должны быть готовы к тому, чтобы впустить в жизнь новые события, благодаря которым удастся изменить жизнь к лучшему, а также обрести новый статус.

Близнецы

Затмение в 12 доме гороскопа говорит Близнецам о долгожданном завершении. Представители Знака смогут поставить точку в сложном деле, решиться на переезд, избавиться от всего, что мешает счастливой жизни и развитию. В ноябре Близнецов ждут благополучные перемены, благодаря которым удастся твердо встать на ноги, покорять новые вершины и с легкостью прощаться с негативом.

Рак

Лунное затмение 8 ноября пройдет в 11 доме гороскопа, который отвечает за результаты работы. Раки смогут подвести итоги своей деятельности, провести работу над ошибками, а также сменить должность или начать собственный бизнес. Энергетика затмения ставит точку, а значит, наступает время анализа и поиск дальнейших путей развития. Представители Знака смогут добиться новых успехов, если будут честны перед собой и окружением.

Лев

Фокус внимания Львов будет прикован к сфере развития и целей. Затмение 8 числа в 10 доме гороскопа говорит о том, что настала пора что-то менять. Представители знака смогут перейти на новую должность или кардинально сменить работу, занять новый статус, стать лидерами и повести за собой команду увлеченных людей. Астролог рекомендует не бояться перемен, которые обязательно приведут к новым успехам, если верить в свои силы и не идти на сделки с совестью.

Дева

Лунное затмение 8 ноября пройдет в 9 доме гороскопа, который отвечает за удачу и путешествия. Коридор затмений завершается, а значит, Девы смогут обрести свободу, отправиться в дальние страны, посетить места, о которых мечтали ранее. Кроме того, Луна соединится с Ураном, планетой, которая отвечает за неожиданности. Девы должны быть готовы к тому, что жизнь будет меняться, и перемены будут к лучшему.

Весы

Лунное затмение 8 ноября пройдет в 8 доме гороскопа, который отвечает за финансы. Это значит, что представители Знака должны быть готовы к неожиданным переменам и быстро реагировать на происходящее. Астролог рекомендует не торопиться с выводами и не спешить с тратами, если финансы неожиданно придут в жизнь. Их важно направить на важные цели, чтобы в будущем получать дополнительный доход или закрыть имеющиеся задолженности.

Скорпион

Скорпионов в ноябре будут ждать перемены в сфере отношений. За это будет отвечать лунное затмение в 7 доме гороскопа. Представителей Знака ждут не только новые знакомства, но и судьбоносные встречи, долгожданное замужество или разрыв отношений, которые уже изжили себя. Энергетика рана, который будет в соединении с Луной, дает энергию неожиданных сюрпризов, благодаря которым Скорпионы смогут найти путь к счастью.

Стрелец

Значимым событием будет завершение коридора затмение. Оно пройдет 8 ноября в 6 доме гороскопа, который отвечает за работу и рутину. Луна соединится с планетой перемен и неожиданностей Ураном, и этот союз повлияет на резкие перемены. Стрельцам важно понимать, что события будут развиваться стремительно, а значит, нельзя спешить с выводами. Астролог рекомендует анализировать ситуацию, чтобы принять верные решения и не оступиться.

Козерог

С 8 ноября завершается лунное затмение, которое пройдет в 5 доме гороскопа. Фокус внимания Козерогов будет прикован к сфере любви, и в первую очередь к себе и детям. В ноябре представители Знака смогут обрести счастье в личной жизни, разрешить разногласия с подрастающим поколением, а также столкнуться с неожиданными событиями, связанными с романтическими отношениями.

Водолей

Водолеев ждут долгожданные перемены, которые начнут происходить после лунного затмения. Оно состоится 8 ноября в 4 доме гороскопа, который отвечает за место жительства, а значит, Водолеев ждут события, которые изменят жизнь. Это может быть переезд, расширение жилища, а также непредвиденные перемены, связанные с получением неожиданных предложений, а также наследства от дальних родственников.

Рыбы

В ноябре завершится коридор затмений, и Рыбы будут чувствовать его отголоски длительное время. Затмение пройдет 8 ноября в 3 доме общения и коммуникаций. Представители Знака должны быть готовы к смене окружения, новым знакомствам и завершению отношений. Астролог рекомендует с оптимизмом смотреть в будущее и не цепляться за прошлое — впереди ждут новые увлекательные приключения, способные изменить жизнь к лучшему.