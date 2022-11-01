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Хакер из ДНР взломал систему управления войсками ВСУ

Хакер из ДНР взломал систему управления войсками ВСУХакер из ДНР взломал американскую систему управления войсками ВСУ «Дельта»

Хакер из ДНР с ником Джокер взломал американскую систему управления войсками ВСУ «Дельта». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава пресс-службы республики Даниил Безсонов.

«Чтобы было понятно, это программа, в которую для управления войсками вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, которые регулярно обновляются с поступлением разведданных», — отметил Безсонов.

Он добавил, что получение доступа к системе позволяет российским спецслужбам «знать все о противнике», а также о том, что украинская сторона сама знает о российских силах и средствах. Также глава пресс-службы ДНР сделал репост заявления самого хакера, который пояснил, что российская сторона имеет доступ к программам украинских военных в режиме онлайн, что «очень удобно и экономно».

Ранее стало известно о взломе телефона бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Подозревается, что это сделали неназванные российские хакеры. Взлом произошел еще летом 2022 года, когда Трасс занимала пост министра иностранных дел.

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По материалам: lenta.ru

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