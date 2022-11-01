. Хамзаев: Fan ID помогает обеспечить безопасность на стадионах
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Хамзаев: Fan ID помогает обеспечить безопасность на стадионах

Хамзаев: Fan ID помогает обеспечить безопасность на стадионах

Несмотря на то, что у Fan ID немало противников, эта система оправдывает себя, заявил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»).

С 1 ноября вступает в силу приказ Минспорта об утверждении требований к информационным системам контроля доступа на стадионы. Согласно документу, в ближайшее время для идентификации болельщиков на всех больших спортивных сооружениях установят турникеты и моторизированные калитки. Их оборудуют устройствами, которые будут считывать QR-код с билетов, купленных с использованием системы Fan ID. ​

Информационная система идентификации объединит данные обо всех выданных Fan ID.​ На главный сервер этой системы будут поступать сведения с турникетов. Когда болельщик придет на стадион, он отсканирует QR-код, предусмотренный Fan ID, через считывающее устройство. Данные поступят на главный сервер, и если это реальный владелец карты болельщика, человека пропустят на трибуны. 

«С точки зрения безопасности понятно, что введение Fan ID — нужная мера», считает Хамзаев. По его словам, у этой системы по-прежнему немало противников, но она оправдывает себя. ​Теперь попасть на стадион на крупные футбольные матчи смогут только люди, прошедшие идентификацию, добавил парламентарий.

Карта болельщика нужна всем, кто планирует посетить матчи футбольной Российской Премьер-Лиги сезона 2022/2023 и финального матча Кубка России по футболу. С июля 2022 года без QR-кода не пускают на стадионы «Фишт», «Ростов-Арена», «Екатеринбург Арена», «Солидарность Самара Арена», «Нижний Новгород», разъяснили на сайте Госуслуг. С декабря 2022 года к ним добавят еще 11 стадионов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Грозном, Воронеже и Оренбурге.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее

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По материалам: pnp.ru

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