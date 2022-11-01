Хамзаев: Fan ID помогает обеспечить безопасность на стадионах
Несмотря на то, что у Fan ID немало противников, эта система оправдывает себя, заявил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»).
С 1 ноября вступает в силу приказ Минспорта об утверждении требований к информационным системам контроля доступа на стадионы. Согласно документу, в ближайшее время для идентификации болельщиков на всех больших спортивных сооружениях установят турникеты и моторизированные калитки. Их оборудуют устройствами, которые будут считывать QR-код с билетов, купленных с использованием системы Fan ID.
Информационная система идентификации объединит данные обо всех выданных Fan ID. На главный сервер этой системы будут поступать сведения с турникетов. Когда болельщик придет на стадион, он отсканирует QR-код, предусмотренный Fan ID, через считывающее устройство. Данные поступят на главный сервер, и если это реальный владелец карты болельщика, человека пропустят на трибуны.
«С точки зрения безопасности понятно, что введение Fan ID — нужная мера», считает Хамзаев. По его словам, у этой системы по-прежнему немало противников, но она оправдывает себя. Теперь попасть на стадион на крупные футбольные матчи смогут только люди, прошедшие идентификацию, добавил парламентарий.
Карта болельщика нужна всем, кто планирует посетить матчи футбольной Российской Премьер-Лиги сезона 2022/2023 и финального матча Кубка России по футболу. С июля 2022 года без QR-кода не пускают на стадионы «Фишт», «Ростов-Арена», «Екатеринбург Арена», «Солидарность Самара Арена», «Нижний Новгород», разъяснили на сайте Госуслуг. С декабря 2022 года к ним добавят еще 11 стадионов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Грозном, Воронеже и Оренбурге.
Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее