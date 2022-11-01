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Ида Галич раскрыла достаточную на месяц сумму денег

Ида Галич раскрыла достаточную на месяц сумму денегИда Галич рассказала, что для комфортной жизни ей нужно 1,5 миллиона рублей в месяц

Популярная блогерша и телеведущая Ида Галич назвала сумму денег, достаточную для ее комфортной жизни. О достатке и тратах она рассказала в интервью журналу «Сноб».

«В принципе, сейчас хватает полутора миллионов [рублей] в месяц. Это чтобы выдать всем зарплату и оставить себе на жизнь и разные приятные бонусы, на путешествия с комфортом, например», — раскрыла нужную ей ежемесячную сумму Галич.

По словам блогерши, около трех лет назад она чересчур много внимания уделяла зарабатыванию денег, из-за чего испытывала острую нехватку свободного времени и была «откровенно несчастной». Однако впоследствии Галич поняла, что «деньги совершенно точно не равно счастье».

Блогерша добавила, что осознание этого приходит после того, как становится «прикрыт тыл» — а именно при появлении собственной квартиры. «Я взяла в ипотеку еще одну — чтобы было "запасное" жилье, для подстраховки. Вот тогда немного отпускает, и ты начинаешь размышлять, что же тебя делает по-настоящему счастливой», — объяснила она. Помимо того, блогерша сообщила, что уверенность в своем благосостоянии пришла к ней и после того как она приобрела дом.

Ранее Галич предупредила о мошенниках, орудующих в соцсетях от ее имени. Знаменитость сообщила, что злоумышленники вступают в переписку с ее знакомыми и вымогают у них деньги.

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По материалам: lenta.ru

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