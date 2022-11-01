. Ирина Понаровская не хочет умирать

Певица Ирина Понаровская рассказала об отпущенном времени. В прошлом году Ирина Понаровская представила клип на композицию «Я до слез тебя люблю». Ролик собрал почти два миллиона просмотров. Артистка рада успеху, но признается: пора уступать дорогу молодым. Весной Ирина Понаровская отметила 69-летие. Несмотря на серьезный возраст, артистка может похвастаться стройной фигурой и стильными образами. Певица также до сих пор пользуется успехом у публики, но признается, что сейчас предпочитает быть в тени. «Надо понимать, что моя карьера никуда не вырастет. Я все-таки закругляюсь в этой истории. Закругляться надо. Хочу сказать, что бесконечно счастлива, что в завершении моей карьеры судьба свела с Максом Фадеевым. Неприлично столько времени находиться на сцене. Есть какие-то правила человеческие. Если б вы знали, как я не хочу ни стареть, ни умирать. Не хочу, не буду! Но есть время, которое тебе отпущено, и ты должен деликатно его использовать. Надо вовремя поблагодарить и потихоньку удаляться», — заявила она в «Дискотеке Дискотек» на RU.TV.К слову, в прошлом году Понаровская выпустила новую композицию «Я до слез тебя люблю». Артистка отмечает, что слова и музыка принадлежат Максу Фадееву. Продюсер также помог ей в записи клипа, причем абсолютно бесплатно. Звезда благодарна Фадееву за поддержку. «Если мне на ухо шепнут что-то про Максима, ребят, разорву на части! За него разорву! Самое интересно, что я его в 1993 году на конкурсе в Юрмале зарубила. Он тогда спросил, почему я поставила ему самую низкую оценку. Я ответила: „Молодой человек, у вас потрясающая песня, но это конкурс певцов, а вы не поете“. Это было правдой. Он стал продюсером и великим композитором!» — считает исполнительница. Позже Понаровская прокомментировала свои слова в личном блоге. «Мои дорогие подписчики и зрители! Недавно в одном интервью я сказала, что на эстраде надо обязательно уступать место молодым талантам и я от этих слов не отказываюсь! Более того, считаю, что состоявшиеся артисты должны помогать новым талантам! Это не значит, что я собираюсь умирать или тяжело больна, или не уважаю своего зрителя и не хочу встреч с ними! СМИ, как всегда, вырвали из контекста отдельные слова и все перевернули с ног на голову! Лишь бы выдать очередной кричащий заголовок и привлечь внимание! Нет, нет и еще раз нет! Я готова к разного рода проектам, с удовольствием общаясь со своими более молодыми коллегами и чувствую в себе, как никогда, много любви, и готовности к новым предложениям! Я с вами остаюсь и счастлива дарить вам весь свой опыт, новые и уже известные песни. Всегда с вами Ирина Понаровская!» — написала звезда.