. Эксперт: Необходимо доступным языком сформировать понятие "цифровой юрист"

Вадим Карасев

Директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко в ходе фестиваля лучших практик "Приоритет-2030" рассказала РАПСИ о том, как она видит сегодня цифровое право.

Эксперт сообщила, что для нее цифровое право – это правовой инструментарий, который позволяет "использовать традиционные позиции традиционного права для разрешения нетрадиционных для этого права задач". Она подчеркнула, что сейчас велик спрос специалистов, владеющих такими компетенциями.

Эксперт уточнила, что таким специалистом должен быть юрист не широкого профиля, так как широкая специализация и цифровое право — это взаимоисключающие отрасли. Сидоренко рассказала, что в МГИМО имеется своя магистерская программа "Правовое регулирование цифрового развития", которая изначально специализируется на развитии трех основных компетенций для цифровых юристов.

"Первое — это юрист-хозяйственник для решения тех или иных цифровых вопросов в самой организации. Второй блок — это юрист-государствовед: человек, который уже завтра будет готов пойти и возглавить либо, по крайней мере, участвовать в процессе цифровизации государственного сектора", — сказала эксперт.

Третья категория - это "юрист-безопасник", который должен отвечать за создание в организации или госоргане стратегии кибербезопасности. А также ориентироваться в том, как сегодня выстроена система взаимодействия с другими странами в части международного сотрудничества. При этом такой правовой специалист должен уметь квалифицировать данные процессы и быть в тесном контакте с правоохранительными органами, сотрудники которых в любой момент могут прийти в организацию и предъявить ей или ее сотруднику обвинение в части совершения подобных действий.