. Эксперт: Необходимо доступным языком сформировать понятие "цифровой юрист"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперт: Необходимо доступным языком сформировать понятие "цифровой юрист"

Эксперт: Необходимо доступным языком сформировать понятие "цифровой юрист"

Директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко в ходе фестиваля лучших практик "Приоритет-2030" рассказала РАПСИ о том, как она видит сегодня цифровое право.

Эксперт сообщила, что для нее цифровое право – это правовой инструментарий, который позволяет "использовать традиционные позиции традиционного права для разрешения нетрадиционных для этого права задач". Она подчеркнула, что сейчас велик спрос специалистов, владеющих такими компетенциями.


Эксперт уточнила, что таким специалистом должен быть юрист не широкого профиля, так как широкая специализация и цифровое право — это взаимоисключающие отрасли. Сидоренко рассказала, что в МГИМО имеется своя магистерская программа "Правовое регулирование цифрового развития", которая изначально специализируется на развитии трех основных компетенций для цифровых юристов.

"Первое — это юрист-хозяйственник для решения тех или иных цифровых вопросов в самой организации. Второй блок — это юрист-государствовед: человек, который уже завтра будет готов пойти и возглавить либо, по крайней мере, участвовать в процессе цифровизации государственного сектора", — сказала эксперт.

Третья категория - это "юрист-безопасник", который должен отвечать за создание в организации или госоргане стратегии кибербезопасности. А также ориентироваться в том, как сегодня выстроена система взаимодействия с другими странами в части международного сотрудничества. При этом такой правовой специалист должен уметь квалифицировать данные процессы и быть в тесном контакте с правоохранительными органами, сотрудники которых в любой момент могут прийти в организацию и предъявить ей или ее сотруднику обвинение в части совершения подобных действий.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Эксперт: Необходимо доступным языком сформировать понятие "цифровой юрист"
Эксперт: Необходимо доступным языком сформировать понятие
Почему зависимость от чужого мнения лишает удачи
Почему зависимость от чужого мнения лишает удачи
Вы точно не знали про этот лайфхак с посудомоечной машиной
Вы точно не знали про этот лайфхак с посудомоечной машиной
Овнам — каре, Близнецам — пикси: выбираем прически по гороскопу на год Кролика
Овнам — каре, Близнецам — пикси: выбираем прически по гороскопу на
Electronic Arts объявила о разработке 3 игр по франшизе Marvel
Electronic Arts объявила о разработке 3 игр по франшизе Marvel
Дочка Алены Яковлевой всего через несколько месяцев после родов вышла на сцену
Дочка Алены Яковлевой всего через несколько месяцев после родов вышла
Филипп Киркоров разрыдался перед зрителями
Филипп Киркоров разрыдался перед зрителями
Анастасия Решетова стыдилась принимать ислам из-за христианской веры родителей
Анастасия Решетова стыдилась принимать ислам из-за христианской веры
Назван самый опасный мессенджер
Назван самый опасный мессенджер
Подтвержден релиз экшена GRIME на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Подтвержден релиз экшена GRIME на приставках Xbox One и Xbox Series X
Сооснователь Twitter сохранил свою долю в компании
Сооснователь Twitter сохранил свою долю в компании
Фото дня: кудрявые мыши (3 фото)
Фото дня: кудрявые мыши (3 фото)

Топ на сегодня

Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные отключения электроснабжения
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные

Еще по теме

Эксперт объяснила запрет на использования цифровых активов для платежей в РФ
Эксперт рассказал о большом потенциале цифрового права в банковской сфере
На Петербургском Международном молодежном юридическом форуме обсудили вопросы цифрового права
Эксперт рассказал о необходимости цифровизации юристов