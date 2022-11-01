"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали рейтинг любимых артистов россиян с Гагариной и Пугачевой в топе
Сегодня был опубликован рейтинг лучших отечественных исполнителей, составленным ВЦИОМ. В тройку лучших певиц вошли Полина Гагарина, Алла Пугачева и Валерия, а среди лучших певцов оказались Олег Газманов, SHAMAN и Николай Расторгуев. Список любимых артистов россиян вскоре был раскритикован продюсером Иосифом Пригожиным и телезвездой Сергеем Соседовым.
Супруг Валерии в своем комментарии News.ru назвал подобный рейтинг фальсификацией из-за отсутствия в нем любимых народом артистов.
Соседов сравнил Пугачеву с Полиной Гагариной
Скандальный музыкальный критик отказался верить рейтингу любимых артистов россиян, составленном ВЦИОМ.
Сергей Соседов считает, что Алла Пугачева должна быть осуждена общественностью. "Это какой-то заказ в виду того, что какие-то пятые колонны существуют, чтобы ее как-то реабилитировать. После того, что она сказала, а сказала она совершенно ужасные вещи, которые недопустимы вообще ни для кого, она должна быть абсолютно осуждена, как говорится, общественностью, всем сообществом!" - заявил музыкальный критик "Пятому каналу".
По мнению Сергея Соседова, в настоящее время невозможно верить соцопросам. Завсегдатай телеэфиров считает, что сравнивать Полину Гагарину с Аллой Пугачевой невозможно.