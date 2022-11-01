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"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали рейтинг любимых артистов россиян с Гагариной и Пугачевой в топе

"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали рейтинг любимых артистов россиян с Гагариной и Пугачевой в топе

Сегодня был опубликован рейтинг лучших отечественных исполнителей, составленным ВЦИОМ. В тройку лучших певиц вошли Полина Гагарина, Алла Пугачева и Валерия, а среди лучших певцов оказались Олег Газманов, SHAMAN и Николай Расторгуев. Список любимых артистов россиян вскоре был раскритикован продюсером Иосифом Пригожиным и телезвездой Сергеем Соседовым.

Супруг Валерии в своем комментарии News.ru назвал подобный рейтинг фальсификацией из-за отсутствия в нем любимых народом артистов.


У меня большой вопрос к составителям списка, куда вы дели Леонида Агутина? Я к другу на день рождения хочу его позвать выступить, но не могу с ним договориться, у человека окна нет. Занят так, что не разогнуться. Но в список он даже не попал, вы понимаете? Василий Баста куда делся? Шнуров где, который не так давно собрал "Лужники"? Газманов, конечно, является примером для подражания, да и в свои 72 выглядит так, как многим и в молодости не снилось. Полина Гагарина тоже, бесспорно, молодец. Но где все остальные?

Соседов сравнил Пугачеву с Полиной Гагариной

Скандальный музыкальный критик отказался верить рейтингу любимых артистов россиян, составленном ВЦИОМ.

Вы знаете, я не верю данному опросу ВЦИОМ, сдается мне, это все какая-то профанация. Ну какая Пугачева певица? Ну да, популярная певица, которая 100 лет не поет. Это курам на смех, понимаете! Значит, не нужны такие опросы, значит, они проводятся некорректно. Ну это же курам на смех

Сергей Соседов считает, что Алла Пугачева должна быть осуждена общественностью. "Это какой-то заказ в виду того, что какие-то пятые колонны существуют, чтобы ее как-то реабилитировать. После того, что она сказала, а сказала она совершенно ужасные вещи, которые недопустимы вообще ни для кого, она должна быть абсолютно осуждена, как говорится, общественностью, всем сообществом!" - заявил музыкальный критик "Пятому каналу".

По мнению Сергея Соседова, в настоящее время невозможно верить соцопросам. Завсегдатай телеэфиров считает, что сравнивать Полину Гагарину с Аллой Пугачевой невозможно.

Полина Гагарина, которая действительно певица, которая выпускает песню за песней и участвует во всех шоу, гастролирует везде, и копоративы у нее, и все есть — вот это певица — да. И Пугачева, которая давным-давно не певица, давно на пенсии… Она давно уже не помнит, что такое вообще гастроли, понимаете? Ну это смешно. Я смеюсь над этим, кто вот это все придумывает там
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По материалам: uposters.ru

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