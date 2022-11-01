. К разработке Fable присоединился бывший ведущий сценарист Fable Legends

Вадим Карасев





Команда студии Playground Games, которая работает над Fable, продолжает формироваться. На днях она пополнилась новым важным специалистом. Эндрю Уолш, который известен своей работой на должности старшего сценариста над Horizon Forbidden West, присоединился к команде Fable. Об этом он сам сообщил в своих социальных сетях: «Итак, Альбион снова манит, я рад сообщить, что у меня была возможность присоединиться к замечательной команде Playground Games, работающей над новым Fable».

Как следует из сообщения Уолша, он не впервые сталкивается с игровой серией Fable. Ранее Эндрю являлся ведущим сценаристом Fable Legends — многопользовательской игры, которая была отменена в 2016 году, после чего Microsoft приняла решение закрыть Lionhead Studios.

Стоит сказать, что Эндрю Уолш — не первый сотрудник провального Fable Legends, который присоединяется к работе над новой Fable. Ранее старшим продюсером нового Fable стала Эми Лоак — она тоже работала над Fable Legends.