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Как обманывают людей на кассе в магазине

Как обманывают людей на кассе в магазине
Эксперт рассказал, о самых популярных способах обмана на кассе. В продовольственных магазинах, увы, покупателей нередко обманывают. Из-за этого многие из нас тратят лишние деньги на покупки. Перечень уловок, которые имеются в арсенале кассиров, перечислил юрист Антон Недзвецкий. Как рассказал эксперт, ошибки могут возникать как умышленно, так и по халатности некоторых работников магазина. В каждом случае необходимо разбираться отдельно. Однако самый распространенный способ обмана — это когда в чеке товар пробивается по другой стоимости, чем она заявлена на ценнике. Также могут быть и другие варианты, когда кассир, например, пробил одну позицию дважды, или в чек внес дополнительно еще одну, лишнюю покупку. «Самый распространенный способ обмана покупателей — это несоответствие цены в чеке и ценника. То есть человек на прилавке увидел одну цену товара, а по штрих-коду пробился более дорогой товар или товар с большим весом. Есть и такой вариант, как пробитие товара дважды. Может добавляться какой-то лишний товар, который человек фактически не покупал, а кассир незаметно пробил еще какой-то штрих-код», — сказал Антон Недзвецкий. Также часто на кассе товар пробивается без скидки, которая, например, указана на ценнике. Таким образом нас просто вводят в заблуждение, а затем заставляют покупать продукты по более высокой цене, отметил юрист. Он призвал по избежание лишних трат сразу, не отходя далеко от кассы, проверять чеки и сравнивать цену, которая указана там, с ценниками. «Способ защиты от махинаций на кассе продуктовых магазинов остается один — это брать чек и внимательно проверять все товарные позиции. Желательно запомнить цену, указанную на ценнике, и сравнить с той, которая в итоге отпечаталась на чеке. Если есть расхождения, то обратитесь в администрацию магазина, обычно там идут навстречу»,  — заявил эксперт в прямом эфире радио Sputnik. Юрист также призвал писать письменную претензию к магазину, если кассир отказывается продавать товар по цене, указанной в зале. Также один из способов вернуть свое — зафиксировать разговор с администратором, например, записать его. Претензию следует передать руководству торговой точки с отметкой о получении. Следующий этап борьбы с обманщиками — обращение в Роспотребнадзор. Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о распространенной схеме обмана, которая часто срабатывает в продуктовых магазинах при использовании касс самообслуживания. Эксперт отметил, что нужно быть очень внимательным, ползуясь этими новыми агрегатами.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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