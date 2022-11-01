. Как сделать мыло или утеплить окна при помощи обмылков
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Как сделать мыло или утеплить окна при помощи обмылков

Как сделать мыло или утеплить окна при помощи обмылков

Многие из нас пользуются не жидким, а кусковым туалетным мылом. А когда продукт заканчивается, от него остаются маленькие кусочки мыла — обмылки, которые просто выбрасывают в мусор. Экономные хозяйки знают, даже такие остатки можно использовать в хозяйстве.

Вторая жизнь кускового мыла

Утепляем окна

Перед наступлением сильных морозов эта тема очень актуальна. На самом деле этот лайфхак давно известен нашим мамам и бабушкам. Ведь не у всех были скотч или клей для заклеивания щелей, тогда на помощь приходили обмылки. Вам нужно лишь слегка намочить обмылок, смазать им подготовленный кусок бумаги или скотча, а затем заклеить им щель в окне.

Как из обмылков сделать жидкое мыло — технология


Из старых обмылков получается отличное жидкое мыло, главное — соблюдать инструкцию. Вам нужны:

обмылки;

бутылка с дозатором;

глицерин;

ароматические масла.

Обмылки нужно разрезать на маленькие части или натереть на терке, а затем сложить в бутылку. Далее добавьте горячую воду и 1 ст.л глицерина. Встряхивайте бутылку, пока обмылки полностью не растворятся, а затем смело пользуйтесь жидким мылом собственного производства. Преимущество такого продукта в том, что он полностью натуральный, а глицерин в составе смягчает кожу рук.

Инструкция, как сделать мыло из обмылков на плите

Некоторые особенно запасливые хозяйки даже варят мыло из обмылков, что, кстати, вполне неплохой вариант, учитывая рост цен на разные товары, в том числе, бытовой химии. Подготовьте всё необходимое:

  • обмылки;
  • горячую воду;
  • терку;
  • любую глубокую емкость;
  • кастрюлю;
  • ложку;
  • формы для брусков.

Первым делом вам нужно подготовить мыльную основу. Натрите обмылки на терке, залейте горячей водой и оставьте на 2 часа до полного растворения. Можно заменить воду горячим молоком — тогда мыло будет более полезным и мягким. По желанию вы можете добавить в мыльный раствор ароматические масла, глицерин или активированный уголь — продукт приобретет больше уникальных полезных свойств.

Далее вам нужно сделать твердое мыло. Для этого поставьте кастрюлю с мыльной основой на огонь или на водяную баню. Перемешивайте массу, пока она будет нагреваться, и удаляйте пенку, если та появляется. Как только мыло полностью растворится, а все желаемые ингредиенты будут добавлены, уберите кастрюлю с огня. Смажьте растительным или оливковым маслом формы для брусков и разлейте мыло. Оставьте субстанцию на 1-2 часа в комнате, чтобы мыло остыло и затвердело, а затем храните в теплом сухом месте.

# Общество Разное
По материалам: rsute

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