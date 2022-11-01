. Как влюбить в себя человека, зная в год какого животного он родился

Вадим Карасев

Если вы сейчас одиноки, но влюблены или вам просто кто-то очень нравится, узнайте год рождения этого человека, чтобы ознакомиться с рекомендациями о том, как завоевать его или её сердце. Эксперты приготовили рекомендации для влюбления людей разных Восточных Знаков.

Укрепить связь с тем, кого вы любите — это одно, а вот создать эту связь — уже задачка посложнее. Если вы влюблены в кого-то, то добиться взаимности порой бывает крайне тяжело. Упростить данный процесс помогут описанные далее рекомендации.

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

Если тот, кого вы любите, появился на свет в год Крысы, то с таким человеком можно смело вести себя открыто. Просто скажите ему или ей о своих чувствах. Это должно помочь вам расставить точки над «i». Так вы сэкономите себе кучу времени и точно не отпугнете удачу. Крысы очень ценят тех, кто открыт с ними и восхищается ими. Поэтому не забывайте делать комплименты, если хочется завоевать их сердце.

Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

Завоевать сердце Быка честностью не получится. Такие люди ценят поступки немного иного характера. Например, вы можете протянуть им руку помощи в трудный момент или оказаться рядом, когда им тяжело эмоционально. Быки доверяют интуиции и опираются на случайности. Они искренне верят, что их с другими людьми сводит сама судьба. Именно поэтому постарайтесь сделать так, словно ваше знакомство — случайность.

Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Тигры — люди, которые не особо любят душевные разговоры и постоянные знакомства, хотя в харизме у них конкурентов не много. Влюбить в себя Тигра вам поможет врожденное желание помогать, слушать, ценить и уважать. Тигры точно оценят доброту и порядочность. А еще им нравится, когда человек развит интеллектуально. Они могут достаточно быстро влюбиться в ваш ум, а не тело.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 год рождения)

Кролики — люди, которые просто обожают комплименты. Говорите им приятные слова, но не забывайте о том, чтобы не должны расходиться с реальностью. Кролики быстро диагностируют льстецов и лжецов, так что будьте искренними. Влюбить в себя человека, рожденного в год Кролика, вам поможет опрятный внешний вид и необычный стиль в одежде.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 год рождения)

Драконы ценят душу, а не тело, поэтому покорить сердце такого человека вам поможет хороший поступок, ответственность, доброта. Драконы не терпят самодовольства, импульсивности. Чтобы пробудить в них интерес к своей персоне, вам нужно показать, что вы умеете думать не только о себе, но и о других. Еще люди этого года рождения восхищаются успешными личностями.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 год рождения)

Змеям не нужно слишком много, чтобы понравиться им. Достаточно просто проявить к ним интерес. Это крайне проницательные личности, поэтому обмануть их не получится. Зато если ваша симпатия к ним является искренней, они сразу это заметят и обязательно ответят взаимностью. Если вы влюблены в такого человека, то достаточно просто улыбнуться ему и попробовать поговорить с ним о чем-то неформальном, интересном.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 год рождения)

Лошади больше всего на свете ценят свободу, поэтому первое правило, которое в соблазнении таких людей нужно запомнить раз и навсегда — не ограничивайте их ни в чем. Не нужно их ревновать и проявлять излишнюю напористость. Будьте рядом, когда им это нужно, тогда все получится. Будьте осторожны, поскольку увлеченный человек-Лошадь и влюбленный — это две разные вещи.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 год рождения)

Рожденные в год Козы — люди, которых влюбить не всегда просто, поскольку они вечно ищут какой-то подвох во всем происходящем. Они не очень доверчивы, так что для начала вам потребуется завоевать их доверие. Влюбить такого человека можно, но придется сначала стать ему хорошим товарищем, а затем другом. В любовь с первого взгляда верит небольшое число этих людей.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Обезьяна любит играться со своими любовными «жертвами». Если вы влюблены в них, будьте уверены в том, что они уже точно об этом знают. Они точно проверят вас на вшивость, попробуют спровоцировать, либо сделают вид, что вы им не интересны. Если хочется понравиться человеку-Обезьяне, то придется принять его правила игры и ни в коем случае не быть слишком серьезными во флирте.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Людям, рожденным в год Петуха, понравиться достаточно непросто, не говоря уже о том, чтобы влюбить их в себя. Это они решают, любить кого-то или нет. Если кто-то слишком сильно старается ради них, это может отпугнуть их, а не влюбить. Чтобы добиться их расположения, вам придется упорно делать вид, что никакой симпатии у вас нет, но при этом быть рядом и не пытаться понравиться. Просто следите за реакцией этого человека.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Личности, рожденные в год Собаки, влюбляются в красивых людей. Их вкус и поведение зачастую иррациональны. Ваши шансы на успех в любви будут велики, если общение начнется с благоприятной ноты. Если вы не понравились Собаке с самого начала, то это может поставить крест на дальнейших отношениях. Несмотря на это, бывают исключения, когда сначала общение не ладится, а потом Собаки влюбляются в вас.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

В общении и флирте с этими людьми важно проявлять креативность. Если очень хочется влюбить в себя человека. Рожденного в год Свиньи, придется избавиться от бесцеремонности. Также этим людям симпатизируют те, кто независим от мнения окружающих, а также спокоен и готов идти навстречу.