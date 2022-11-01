. Красота за копейки: 6 недорогих аптечных бьюти-средств, которые работают лучше люксовых брендов

Косметические средства из масс-маркета отличаются дороговизной, потому что выпускаются под именами известных брендов. Между тем существуют прекрасные и недорогие аналоги этих средств, которые дадут даже более видимый результат. Продаются они в обычной аптеке. С их помощью можно очистить, отбелить, подтянуть кожу лица. Только перед применением не забудьте проконсультироваться с дерматологом. Какие же 6 дешевых аптечных бьюти-средств работают лучше люкса?

Какие средства из аптеки работают лучше любого люкса

Мумие

Продается мумие обычно в виде таблеток. Но изначально это застывшая смола южных гор, минеральный продукт, представляющий собой смесь из растительных и животных компонентов. Раствор, приготовленный из него, поможет напитать кожу полезными веществами, ускорить обмен веществ, убрать воспаления, сделать ее более упругой.

Прекрасно показало себя средство для борьбы с пигментацией. Чтобы приготовить маску для регенерации тканей, возьмите 2 таблетки и растворите их в ложке теплой воды, смешав с 15 граммами вашего крема. Оставьте смесь в прохладе на сутки, чтобы компоненты хорошо перемешались.

На следующий день подготовьте кожу, удалив ороговевший слой и распарив ее, нанесите маску. Обладательницам сухой кожи достаточно сделать такую процедуру раз в 10 дней, жирной — раз в 5 дней.





Маску можно дополнять любыми полезными ингредиентами из вашего холодильника, маслами. Длительность процедуры — 20 минут.

Гель «Куриозин»

Препарат на основе гиалуроната цинка поможет не только побороть акне разной степени тяжести, но также способен бороться с морщинами, регулировать выработку кожного сала, уменьшать или приостанавливать воспалительные процессы. Если применять его на постоянной основе, то цвет и рельеф лица выравняется.

В инструкции рекомендуется наносить аптечный гель дважды в сутки на проблемные участки кожи, однако вы также можете сделать маску с добавлением «Куриозина». Раздавите капсулы с витаминами А и Е, добавьте немного геля и капните пару капель эфирного масла. Наносить на очищенную, распаренную кожу, кроме участков вокруг глаз.

Ретиноевая мазь

Ретинол — это органический витамин А, который так важен для нашей кожи. Он помогает защитным системам бороться с проблемами старения и акне, увеличивает синтез коллагена, что способствует быстрой регенерации. Некоторые препараты с ретинолом можно купить только по рецепту, но это не касается ретиноевой мази. Она продается в свободном доступе почти в любой аптеке.

Кроме биологически активной формы витамина А, в ней содержится эмульсионный воск и вазелиновое масло. Благодаря такому составу, мазь проникает в глубокие слои кожи, влияя на уровень выработки кожного сала.

Однако будьте осторожны, начиная наносить мазь в первый раз — она может вызвать аллергию. Нельзя применять ретиноевую мазь перед выходом на улицу, потому что она уменьшает защитный барьер от ультрафиолета. Кроме того, мазь может вызвать шелушение, поэтому не забывайте вовремя увлажнять кожу.





«Ромазулан»

Если вам нужно очистить кожу, убрать воспалительный процесс, снизить жирность, купите в аптеке дешевое средство под названием «Ромазулан». В его состав входит вытяжка из масла эвкалипта и экстракт ромашки.

Ватной палочкой точечно нанесите его на проблемные участки кожи на ночь. Или приготовьте маску из глины и чайной ложки «Ромазулана». Ее держат на коже до полного высыхания, а потом смывают теплой водой.

«Энтеросгель»

Это кишечный адсорбент, который продается в виде пасты для борьбы с интоксикацией организма. Однако препарат можно применять не только внутрь, но и наружно, нанося, как маску, в чистом виде либо разбавляя водой. Активные вещества «вытягивают» токсины из глубоких слоев кожи и она очищается. Повторять процедуру, в зависимости от интенсивности проблемы, можно 1 или 2 раза в неделю, оставляя маску на 15 минут, а затем смывая ее водой.

«Энтеросгель» может стать палочкой-выручалочкой в случае мешков под глазами. Нанесите небольшое количество средства под глаза, и оно вытянет всю лишнюю воду. Но будьте бдительны — кожа может стать слишком сухой, потому обильное нанесение увлажняющего крема обязательно.

Корень солодки





Корень солодки входит в состав многих препаратов традиционной медицины. Его можно купить в любой аптеке и приготовить на его основе отбеливающую маску. Средство будет способствовать нормализации выработки меланина.

Столовую ложку корня солодки разбавьте стаканом воды и отправьте на водяную баню. Через час снимите отвар с огня и процедите его. Им можно разбавлять густые маски или просто протирать лицо, как тоником.