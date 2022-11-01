. Ксения Бородина купила «говно» за бешенные деньги

Ведущая Ксения Бородина была в шоке от цены и качества. Ведущая «Дома-2» провела выходные в Тверской области. Во время путешествия Ксении сильно захотелось поесть борща. Она посетила несколько ресторанов, но ни в одном из них ей не угодили. «Проснулись и очень захотели вкусного борща. Приехали в один ресторан. Заказали. В борще были колбасы. Это же надо догадаться в борщ колбасу положить! Поехали в другой ресторан, более дорогой. Сначала принесли оливки без вкуса и борщ тоже вообще никакой!» — рассказала Ксения. Вернувшись домой, Бородина продолжила высказывать недовольство. Экс-участницу шоу «Ледниковый период» возмутило то, что шеф-повар не удосужился попробовать блюдо прежде, чем подавать гостям.«Один из лучших ресторанов. Порция 700 рублей, но есть невозможно! Я хочу понять. Когда ты даешь порцию борща за 700 рублей, есть же, наверное, у шеф-повара возможность попробовать то, что они подают. Как так получается? С людей берут деньги и при этом им такое... Ладно, не буду говорить это слово. Такой плохой продукт дают. Почему нельзя приготовить вкусный борщ? Почему нельзя нанять нормального шеф-повара? Мы сидели и нам всем не понравился борщ!» — высказалась бывшая супруга Курбана Омарова. После обращения Ксении ей написали многие поклонники. Они жаловались на завышенную цену на борщ. «Я не знаю, почему так дорого стоит. И 700 рублей не жалко отдать. Вопрос в том, чтобы было вкусно. Не понимаю, как такое вообще возможно!» — заявила Бородина. Телеведущая считает, что борщ приготовить легко. Однако она призналась, что сама не умеет это делать.