. Ксения Собчак может быть убита, если вернется в Россию, заявила Максакова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ксения Собчак может быть убита, если вернется в Россию, заявила Максакова

Ксения Собчак может быть убита, если вернется в Россию, заявила Максакова

Ксения Собчак может быть убита, если вернется в Россию, заявила Максакова
Мария Максакова высказалась о ситуации, в которую попала ведущая и журналистка Ксения Собчак. На днях Ксения Собчак сбежала из России в Литву, опасаясь уголовного преследования по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей главы Ростеха Сергея Чемезова. По этому поводу язвительно высказалась оперная певица Мария Максакова. Мария Максакова встала на сторону Украины и нелестно отзывается о российских звездах. Под хейт артистки попала и Ксения Собчак.
«Уровень ненависти, который вызывает к себе Ксюша, зашкаливает, и это весьма заслуженно. Сомневаюсь, что ее пребывание в РФ будет безопасным. Она может получить плевок в лицо и от уровня негодования может превратиться из «кровавой барыни» в окровавленную. Ксения цинична и беспринципна. Вряд ли она при этом найдет сочувствие. Посмотрим, не начнется ли в других странах флешмоб с плевком в ее адрес», — порассуждала 45-летняя певица в одном из интервью. Зато под внимание правоохранителей попали коммерческий директор «Осторожно Media» Кирилл Суханов и экс-редактор Tatler Ариан Романовский. Оба получили два месяца ареста на время следственного процесса. Сама Собчак недавно выходила на связь и признавалась в больших проблемах с российским законом.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Гороскоп от Анжелы Перл на 2 ноября 2022 года: возможны конфликты и разногласия
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 ноября 2022 года: возможны конфликты и
Лунный день сегодня 2 ноября 2022 года
Лунный день сегодня 2 ноября 2022 года
Шольц заявил о возможности России экспортировать зерно по всему миру
Шольц заявил о возможности России экспортировать зерно по всему миру
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Ксения Собчак может быть убита, если вернется в Россию, заявила Максакова
Ксения Собчак может быть убита, если вернется в Россию, заявила
Любовь Успенскую предали близкие люди
Любовь Успенскую предали близкие люди
Филипп Киркоров сбежал на фоне разогревшего скандала
Филипп Киркоров сбежал на фоне разогревшего скандала
Марина Зудина сходила в ресторан с 2-летней внучкой Мией
Марина Зудина сходила в ресторан с 2-летней внучкой Мией
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Захарова обратилась к кураторам Украины из-за провокаций с зерновой сделкой
Захарова обратилась к кураторам Украины из-за провокаций с зерновой
Число образовательных программ в геймдеве за год выросло на 150%
Число образовательных программ в геймдеве за год выросло на 150%
Белый дом сделал заявление о возможной поставке иранских ракет в Россию
Белый дом сделал заявление о возможной поставке иранских ракет в

Топ на сегодня

В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и доме
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и
Назван самый опасный мессенджер
Назван самый опасный мессенджер
Вы точно не знали про этот лайфхак с посудомоечной машиной
Вы точно не знали про этот лайфхак с посудомоечной машиной
Жена Игоря Крутого покрасовалась в костюме женщины - кошки для Хеллоуина
Жена Игоря Крутого покрасовалась в костюме женщины - кошки для

Еще по теме

Мария Максакова пожалела Максима Галкина
Ксения Собчак влезла в скандал Машковых
Сбежавшая Ксения Собчак подала голос из-за границы
Стали известны подробности отъезда Собчак в Литву