. Ксения Собчак может быть убита, если вернется в Россию, заявила Максакова

Мария Максакова высказалась о ситуации, в которую попала ведущая и журналистка Ксения Собчак. На днях Ксения Собчак сбежала из России в Литву, опасаясь уголовного преследования по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей главы Ростеха Сергея Чемезова. По этому поводу язвительно высказалась оперная певица Мария Максакова. Мария Максакова встала на сторону Украины и нелестно отзывается о российских звездах. Под хейт артистки попала и Ксения Собчак.«Уровень ненависти, который вызывает к себе Ксюша, зашкаливает, и это весьма заслуженно. Сомневаюсь, что ее пребывание в РФ будет безопасным. Она может получить плевок в лицо и от уровня негодования может превратиться из «кровавой барыни» в окровавленную. Ксения цинична и беспринципна. Вряд ли она при этом найдет сочувствие. Посмотрим, не начнется ли в других странах флешмоб с плевком в ее адрес», — порассуждала 45-летняя певица в одном из интервью. Зато под внимание правоохранителей попали коммерческий директор «Осторожно Media» Кирилл Суханов и экс-редактор Tatler Ариан Романовский. Оба получили два месяца ареста на время следственного процесса. Сама Собчак недавно выходила на связь и признавалась в больших проблемах с российским законом.