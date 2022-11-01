. ЛДПР предлагает создать конструкторские бюро мобилизационного типа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЛДПР предлагает создать конструкторские бюро мобилизационного типа

ЛДПР предлагает создать конструкторские бюро мобилизационного типа

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил, что депутаты фракции ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект о создании конструкторских бюро мобилизационного типа, пишет ТАСС.

"Вносим на следующей неделе закон о конструкторских бюро мобилизационного типа с депутатами фракции ЛДПР. Его поддержат ЛДПР, КПРФ, думаю, что и другие фракции. Мы вместе - ученые, власть, военные - должны возвращать старые добрые советские традиции. Ученые будут призываться для решения не только военных, но и государственных проблем", - сказал Чернышов в ходе встречи с молодыми учеными российских вузов, НИИ и корпораций.


Такая инициатива позволит государству создавать специальные центры, куда будут приглашаться ученые разных профилей. Государство будет отвечать за всю инфраструктуру – от жилья до создания лабораторий.

"Все для того, чтобы была реализована поставленная цель от регулятора - федерального органа исполнительный власти либо Российской академии наук", - сказал Чернышов.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Как влюбить в себя человека, зная в год какого животного он родился
Как влюбить в себя человека, зная в год какого животного он родился
ЛДПР предлагает создать конструкторские бюро мобилизационного типа
ЛДПР предлагает создать конструкторские бюро мобилизационного типа
Бедный кот после встречи с осой (3 фото)
Бедный кот после встречи с осой (3 фото)
Блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать Instagram и Facebook
Блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать Instagram и
Пелоси оценила состояние мужа после нападения
Пелоси оценила состояние мужа после нападения
Эксперт: Необходимо доступным языком сформировать понятие "цифровой юрист"
Эксперт: Необходимо доступным языком сформировать понятие
Почему зависимость от чужого мнения лишает удачи
Почему зависимость от чужого мнения лишает удачи
Вы точно не знали про этот лайфхак с посудомоечной машиной
Вы точно не знали про этот лайфхак с посудомоечной машиной
Овнам — каре, Близнецам — пикси: выбираем прически по гороскопу на год Кролика
Овнам — каре, Близнецам — пикси: выбираем прически по гороскопу на
Electronic Arts объявила о разработке 3 игр по франшизе Marvel
Electronic Arts объявила о разработке 3 игр по франшизе Marvel
Дочка Алены Яковлевой всего через несколько месяцев после родов вышла на сцену
Дочка Алены Яковлевой всего через несколько месяцев после родов вышла
Филипп Киркоров разрыдался перед зрителями
Филипп Киркоров разрыдался перед зрителями

Топ на сегодня

Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные отключения электроснабжения
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные

Еще по теме

В Госдуме увеличится число комитетов, возглавляемых депутатами фракции ЛДПР
В ЛДПР заявили о переносе встречи фракции с Мишустиным
ЛДПР подготовит законопроект о «первосентябрьском капитале», сообщил Чернышов
В ЛДПР предложили увеличить бюджетную помощь на жильё для молодых семей