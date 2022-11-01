. ЛДПР предлагает создать конструкторские бюро мобилизационного типа

Вадим Карасев

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил, что депутаты фракции ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект о создании конструкторских бюро мобилизационного типа, пишет ТАСС.

"Вносим на следующей неделе закон о конструкторских бюро мобилизационного типа с депутатами фракции ЛДПР. Его поддержат ЛДПР, КПРФ, думаю, что и другие фракции. Мы вместе - ученые, власть, военные - должны возвращать старые добрые советские традиции. Ученые будут призываться для решения не только военных, но и государственных проблем", - сказал Чернышов в ходе встречи с молодыми учеными российских вузов, НИИ и корпораций.

Такая инициатива позволит государству создавать специальные центры, куда будут приглашаться ученые разных профилей. Государство будет отвечать за всю инфраструктуру – от жилья до создания лабораторий.

"Все для того, чтобы была реализована поставленная цель от регулятора - федерального органа исполнительный власти либо Российской академии наук", - сказал Чернышов.